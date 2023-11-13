內銀新資本規定 惠譽博華：大中型商銀節約效果更顯著（持續更新）

美國聯儲局加息周期到達尾聲的機會愈來愈高，惟中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股的內銀股前景如何？

專訪國策專家趙文利 港股策略風格轉進取【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：施羅德：現買債券可避兩投資風險

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11月13日：

【01：00】熱門收息股領展 （00823） 在上周公布截至今年9月底止的中期業績，略有驚喜，尤其每基金單位分派（點擊圖片放大）及負債情況有驚喜。再者，綜合由領展公布中期業績後至本文截稿前止，一眾券商給予領展的目標價，平均值約46.92元（點擊圖片放大），較領展上周收市價高出約21.7%。

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更多關於領展分析，詳見：【業績及前景分析】【估值修復】

11月12日：

【15：00】內銀股為熱門收息股之一，而國家金融監督管理總局在早前正式發布《商業銀行資本管理辦法》正式稿，將由2024年1月1日起正式實施。就此，惠譽評級旗下惠譽博華表示，相比年初發布的《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，是次正式稿對於對標準法下，部分風險暴露項目的信用風險權重進行了調整，預期多數大中型商業銀行資本節約效果更為明顯。

惠譽博華續表示，整體而言......

11月11日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股四川成渝高速 （00107） ，分析詳見：【下一頁】

11月10日：

【20：00】熱門收息股領展 （00823） 在11月8日中午公布截至今年9月底止的中期業績，略有驚喜，尤其每基金單位分派在經供股攤薄調整後，按年及按半年均見回升（點擊圖片放大）。綜合由領展公布中期業績後至本文截稿前止，一眾券商給予領展的目標價，平均值約46.92元（點擊圖片放大），較今天收市價高出約21.7%。

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【13：30】摩根大通最新發表的研究報告指，香港本地銀行年初至今的可觀盈利增長未能推動股價，是由於市場對資產質素的憂慮升温，蓋過了淨息差（NIM）擴張帶來的利好因素。摩通續指出，由於銀行的撥備前利潤（PPOP）增長放緩，以及信貸成本正常化的時間較長，料2024年盈利增長勢頭將放緩。

摩通認為......

延伸閱讀：高息投資

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國銀河 （06881） ，分析詳見：【下一頁】

11月9日：

【17：15】屬熱門收息股之一的藍籌REIT領展 （00823） ，昨日公布截至今年9月底止的2024財年上半年每單位可分配收入，雖然按年減16%至約1.3元，但撇除供股影響，領展上半年度每基金單位分派應升0.4%。瑞銀最新發表的研究報告，雖維持領展的投資評級為「買入」，但卻將其目標價由59.2元下調至53.9元。

瑞銀表示......

【14：00】滙豐環球研究最新發表的研究報告表示，港股估值和收益率吸引，展望未來會釋出4大利好訊號，並將8隻股份配置「買入」評級。當中不乏收息股，更多分析詳見：【下一頁】

【13：00】摩根士丹利最新發表的研究報告預計，到2030年，中國天然氣需求增長將保持在較高單位數，並在此後繼續攀升；而隨着中國經濟增長趨穩，工業領域「煤改氣」可能會重新加速，並扭轉今年的疲軟態勢。

摩根士丹利仍然認為，天然氣是中國碳中和道路的關鍵組成部分，中國正在積極爭取管道天然氣和液化天然氣的長期進口合同，並促進國內天然氣生產，顯示行業參與者和政府對天然氣需求的長期預期，而龍頭天然氣企業在未來幾年的銷量增長將高於行業水平。

股票選擇方面......

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更多關於11月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

編輯：蕭悅潾

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