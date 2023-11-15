標普：港地產股具4優點可抗下行周期 惟3年利潤率降（持續更新）

美國聯儲局加息周期到達尾聲的機會愈來愈高，惟中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股的內銀股、內險股，以香港的地產及收租股的前景如何？

專訪國策專家趙文利 港股策略風格轉進取【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：施羅德：現買債券可避兩投資風險

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11月15日：

【18：00】國際評級機構標普全球評級（S&P Global Ratings）最新發表的報告預料，香港明年樓價下跌5%至10%，而期內一手樓成交量或介乎1.1萬至1.3萬宗，主要是銷售數目下跌、新盤供應穩健，以及當樓盤庫存開始累積起來，或令售價受壓，但相信近期削減印花稅會適度刺激需求。

標普全球表示，在樓市下行周期內，香港地產商仍有能力渡過難關，因為其槓桿低、流動性充裕、財務管理審慎，以及非房地產開發收入可觀（佔其營運利潤逾40%）；又認為香港地產商暫無買地需求，因......

【16：30】瑞銀最新發表的研究報告指，據外電報道中國當局將進一步推出樓市支持措施，由中國人民銀行將提供逾1萬億元人民幣的低成本融資，用於推動全國城中村改造及保障性住房項目發展。

瑞銀認為，上述傳聞的新措施將成為解決目前內房困境的積極舉措，目前內地樓市關鍵問題在於業主及準買家對樓價的預期出現偏差，而國務院今年8月發布的政策文件曾提到，如果城市庫存過多，可將社會住房從商品房庫存中轉換出來，預料有助加快庫存消化周期。

瑞銀預期，現時未違約的民營及半國營內房發展商，例如......

【13：30】滙豐環球研究最新發表的報告指，資本市場將會受惠於中國進一步放寬政策，以及美國利率周期可能見頂，其中：

銀行業雖面對淨息差（NIM）及費用收入的壓力，但其派息前景穩定；

保險業面對監管及投資風險。

滙豐環研續指出，自9月中旬發表中國金融行業的報告以來，市場的新進展包括：

企業季績、中央金融工作會議、銀行業資本新規、地方政府政策支援等，

因應新的轉變，滙豐環研對大中華金融行業的甄選次序依次為資本市場參與者、其次為銀行、最後為壽險。此外，滙豐環研相信，市場已重整對券商的預期，收費下調及成交低迷的因素已大致反映，交易量及IPO活動已開始改善，相信內地利率下調及美國利率見頂，對資本市場參與者有利，又認為港交所 （00388） 將會受惠政策持續放寬。

股份偏好方面，滙豐環研......

延伸閱讀：「金九銀十」欠起色 中央再加碼救市？

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評等待恢復派息能力的前收息股金沙中國 （01928） ，分析詳見：【下一頁】

11月14日：

【20：00】摩根大通最新發表的研究報告指，內地10月社會融資規模（TSF）增量遜預期，加上票據貼現佔新增貸款的43%，顯示優質貸款需求不足。摩通續指出，內地宏觀復甦動力不穩定，M1與M2貨幣供應增速差距擴大，PMI數據及PPI通縮壓力減弱，加上居民投資情緒依然疲軟，共同基金和理財產品發行數據按月下跌。

不過，摩通補充，內地政府融資仍處於高位......

【18：30】市場對美國經濟、通脹及利率的預期，影響收息股的吸引力。中資龍頭券商中金對美國經濟及利率的最新展望，詳見：【下一頁】

【16：30】中資股之中，內銀股、內險股均為熱門收息股，還有因疫情與行業債務危機夾擊的內房股也曾是收息股。安本中國股票投資主管姚鴻耀對中國經濟及政策的展望，詳見：【下一頁】

【14：30】香港地產及收租股為熱門收息股之一，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利對行業的最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股華潤燃氣 （01193） ，分析詳見：【下一頁】

11月13日：

【20：30】大和最新發表的研究報告指，中國人民保險 （01339） 年初起實施新業務模式「保險+風險緩釋服務+科技」，而在今年首十個月，透過這些措施幫助下，公司收窄18億元人民幣虧損。大和雖然將人保2023至2024年純利預測下調6%至13%，以反映年初至今資本市場變化，但是將人保目標價由3.1元上調至3.5元，並維持其評級為「買入」。

大和續指出，人保就天災賠償提升風險控制服務模式，例如在颱風來臨前......

【17：45】中金最新發表的港股市場明年展望報告指，港股的弱勢已延續近三年，今年初被寄予厚望的反彈也沒能持久，反而在三季度創出新低，這至少說明兩點：

一方面，單純的低估值和高風險溢價可以促成反彈，但不是能持續或反轉的理由；

另一方面，外部擾動的緩解如美債利率與地緣局勢同樣能夠促成反彈，但後勁還要看內生增長，2019年初和今年初的快速反彈後都轉為震蕩，也都與增長沒能及時「接棒」有關。

中金續指出，基於中國政策漸進推進，以及美債利率逐步回落的假設，認為港股處於逐步築底過程，明年在基準情況下有約10%至15%的上行空間。至於當前市場，中金認為......

【15：45】屬熱門收息股的內銀股完成季績公布期，而瑞銀最新發表評級報告指，郵儲銀行 （01658） 首九個月稅後淨利潤長2.4%，首次較其他四大銀行增長速度慢，故認為郵儲行今次或是盈利增長的拐點，並將郵儲行在2023至2025年的每股盈測下調7%至16%，以及將其目標價由6.6元下調至......

【12：15】建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利對於高息股的最新看法，詳見：【下一頁】

【11：00】海通國際日前發表的報告指，領展 （00823） 截至今年9月底止中期物業收入淨額按年增10%，可分派收入按年升1.7%，業績大致符合市場預期；中期每基金單位分派130.08仙，撇除供股影響按年微升0.4%，也大致符合市場預期。

此外，海通國際雖然對領展2024至2026財年（年結日：3月底）的收入預測維持不變，但是考慮到其平均借貸成本低於該行原先預期，而略微下調其利息支出預測，更估計......

更多關於領展的分析，詳見本文今日【01：00】報道。

延伸閱讀：地皮流標停不了？

【06：30】內房股在新冠疫情及行業債務危機爆發前，為熱門收息股之一，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利對內房行業的最新分析，詳見：【下一頁】

延伸閱讀：新舊行長 在講甚麼

【01：00】熱門收息股領展 （00823） 在上周公布截至今年9月底止的中期業績，略有驚喜，尤其每基金單位分派（點擊圖片放大）及負債情況有驚喜。再者，綜合由領展公布中期業績後至本文截稿前止，一眾券商給予領展的目標價，平均值約46.92元（點擊圖片放大），較領展上周收市價高出約21.7%。

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更多關於領展分析，詳見：【業績及前景分析】【估值修復】

11月12日：

【15：00】內銀股為熱門收息股之一，而國家金融監督管理總局在早前正式發布《商業銀行資本管理辦法》正式稿，將由2024年1月1日起正式實施。就此，惠譽評級旗下惠譽博華表示，相比年初發布的《商業銀行資本管理辦法（徵求意見稿）》，是次正式稿對於對標準法下，部分風險暴露項目的信用風險權重進行了調整，預期多數大中型商業銀行資本節約效果更為明顯。

惠譽博華續表示，整體而言......

11月11日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股四川成渝高速 （00107） ，分析詳見：【下一頁】

11月10日：

【20：00】熱門收息股領展 （00823） 在11月8日中午公布截至今年9月底止的中期業績，略有驚喜，尤其每基金單位分派在經供股攤薄調整後，按年及按半年均見回升（點擊圖片放大）。綜合由領展公布中期業績後至本文截稿前止，一眾券商給予領展的目標價，平均值約46.92元（點擊圖片放大），較今天收市價高出約21.7%。

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【13：30】摩根大通最新發表的研究報告指，香港本地銀行年初至今的可觀盈利增長未能推動股價，是由於市場對資產質素的憂慮升温，蓋過了淨息差（NIM）擴張帶來的利好因素。摩通續指出，由於銀行的撥備前利潤（PPOP）增長放緩，以及信貸成本正常化的時間較長，料2024年盈利增長勢頭將放緩。

摩通認為......

延伸閱讀：高息投資

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中國銀河 （06881） ，分析詳見：【下一頁】

11月9日：

【17：15】屬熱門收息股之一的藍籌REIT領展 （00823） ，昨日公布截至今年9月底止的2024財年上半年每單位可分配收入，雖然按年減16%至約1.3元，但撇除供股影響，領展上半年度每基金單位分派應升0.4%。瑞銀最新發表的研究報告，雖維持領展的投資評級為「買入」，但卻將其目標價由59.2元下調至53.9元。

瑞銀表示......

【14：00】滙豐環球研究最新發表的研究報告表示，港股估值和收益率吸引，展望未來會釋出4大利好訊號，並將8隻股份配置「買入」評級。當中不乏收息股，更多分析詳見：【下一頁】

【13：00】摩根士丹利最新發表的研究報告預計，到2030年，中國天然氣需求增長將保持在較高單位數，並在此後繼續攀升；而隨着中國經濟增長趨穩，工業領域「煤改氣」可能會重新加速，並扭轉今年的疲軟態勢。

摩根士丹利仍然認為，天然氣是中國碳中和道路的關鍵組成部分，中國正在積極爭取管道天然氣和液化天然氣的長期進口合同，並促進國內天然氣生產，顯示行業參與者和政府對天然氣需求的長期預期，而龍頭天然氣企業在未來幾年的銷量增長將高於行業水平。

股票選擇方面......

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更多關於11月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】【工商銀行】

編輯：蕭悅潾

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