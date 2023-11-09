深高速吸納 股息近10厘

深圳高速（00548）最終控股股東為深圳國資委，主要在廣東省尤其深圳地區運營收費公路，近年發展環保基礎設施運營。公司經過去年和今年首三季盈利倒退，第四季可以恢復增長，未來三年盈利複合增長逾12%，今年

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