深高速吸納 股息近10厘 財金專欄 2023/11/09 分享： 分享： 深圳高速（00548）最終控股股東為深圳國資委，主要在廣東省尤其深圳地區運營收費公路，近年發展環保基礎設施運營。公司經過去年和今年首三季盈利倒退，第四季可以恢復增長，未來三年盈利複合增長逾12%，今年 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股要做「不動明王」？（第四版） 2023/11/08 港股要做「不動明王」？（第四版） 中字股實力談 - 業績將修復 恒安估值增 2023/11/08 業績將修復 恒安估值增 中字股實力談 - 北水連續九日淨流入 港股立冬可破局？（第四版） 2023/11/07 北水連續九日淨流入 港股立冬可破局？（第四版） 中字股實力談 - 閱文重拾增長 政策推動文創 2023/11/07 閱文重拾增長 政策推動文創 中字股實力談 - 港股告別「化學」彈？（第四版） 2023/11/06 港股告別「化學」彈？（第四版） 每股盈利 市盈率 廣東省 大灣區 公路股 深圳 國資委 越秀交通基建（01052）