投資成本種類多 出手前要知清楚

人們常說幸福的女孩，可以賺錢買花戴，實際上，精明的女孩，可以不費吹灰之力，同樣有錢買花戴，且從小數長計的伸延下，將更長久有花戴。

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容我舉例，不久前行政長官李家超公布的施政報告，便實施多項「減辣」措施，包括將股票印花稅稅率，由原本的百分之0.13%，下調至0.1%，以減低投資者成本及提升市場競爭力。樓市方面，買家印花稅及新住宅印花稅亦減半，並且將住宅物業的額外印花稅的適用年期，由三年縮短至兩年，業主在持有物業兩年後出售物業，毋須繳付樓價10%的額外印花稅。

這些稅率，實際就是支出，是交易上的支出，除了買樓，其實投資也一樣，有各式各樣的成本。「精明的姊妹們」，在投資不同資產前，必須清楚了解投資中涉及的各種成本，對你的投資回報會有一定的影響。我們試從兩類資產，即股票及基金，舉例說明。

坊間上有愈來愈多標榜「0佣金」的券商平台，但很多時候只是把費用重新改名或者重新歸類。有些「0佣金」的平台，轉而收取固定的平台費，即不管你是購買100元還是10,000元的股票，平台都會根據每筆交易收取固定的平台服務費。另外，還有其他的雜費，如存倉費及代收股息費（例如按股息的0.5%收取）等等。

以上收費對每宗交易來說，看似微不足道，但對於每日買入賣出頻密的投資者，則不可不計。對於進行高頻交易的大行，單是0.1%的股票印花稅，若進行一百次交易，已經是股價的10%，直接影響回報。

互惠基金會收取管理費

另一類投資工具︰基金，也涉及不同的收費。在傳統渠道，如銀行購買互惠基金為例，買入時需付認購費，通常會從投資金額中扣除（例如認購10,000元基金，若認購費為2%，即會扣除200元，實際投資額是9,800元）。從一隻基金中提款至另一隻基金時，通常亦需繳付轉換費。部分基金綫上銷售平台為吸引客戶，會豁免認購費及轉換費。不過，還有一種隱藏式費用投資者也需要留意。互惠基金另一主要收費是管理費，支付予基金經理。

互惠基金另外一個大的費用類別為基金管理費。投資者可能以為管理費是全部支付給基金經理的費用。不過其實很多基金銷售渠道包括銀行、保險公司等，都會從基金管理費中，向基金經理收取銷售佣金，行業稱為「後續佣金」或「尾隨佣金」。例如你所認購的基金收取2%的管理費，很可能超過50%的管理費，以尾隨佣金的形式，支付予向你出售產品的個人或銷售機構。在這安排下，銷售人員有誘因向你銷售佣金較高的產品，而不是最適合你的產品。

不過在海外如歐洲、澳大利亞以及亞洲也開始有出現獨立投資顧問，不向基金公司收取隱藏式佣金，甚至把佣金回贈給客戶。因此，當你購買基金時，要多留意基金的「總開支比率」，當中已包括管理費、託管費和行政費等持續費用。

即使你沒有直接認購互惠基金，但作為僱員則必然擁有強積金戶口，當中投資的不同基金，總開支比率有高有低。據強積金基金平台的數據顯示，股票基金的平均總開支比率為1.48%。當中有費率較低，少於1%的股票指數基金，亦有費率較高的主動基金，最高能高達超過2%。

正所謂「小數怕長計」，假如我們用10萬元投資某隻股票基金，假設每年收益為7%，單單1%的費率區別 ，由於複合效應，三十年後你的收益相差能高達33%。

因此，下一次你進行投資的時候，不妨多花點時間瞭解一下當中所涉及的費用。我們經常提出投資時不容小覷複利效應，但其實費用也會隨着時間所帶來負面的複利效應，影響你的投資收益回報。

可考慮定期投資指數基金

比較股票及基金，股票在香港是較受歡迎的投資工具，但對於部分投資者，特別是投身職場不久的人士，時間及經驗未必足夠，加上累積資金有限，未能分散投資，很容易因選錯股票而蒙受損失。投資者可考慮定期投資指數基金或費率較低的基金，達到分散投資的效果，同時大大降低投資成本，增加你的投資回報。

撰文：Endowus智安投董事總經理兼香港負責人袁淇欣

編輯：葉麗雯

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