美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 國際 22:19 2023/11/08 分享： 分享： 美國聯儲局持續加息，惟看經濟增長和消費這類牌面數，美國經濟似乎未受加息太大影響，第三季國民生產總值（GDP）按季升4.9%，勝預期4.5%，9月消費市道熾熱，零售銷售按月升0.7%，超預期的0.3%。美國民眾樂於購物，帶動經濟，惟消費強勁，不代表經濟無隱憂。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 施羅德：現買債券可避兩投資風險 今日 施羅德：現買債券可避兩投資風險 中東各有盤算 談何團結抗以？ 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/04 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 你可能感興趣 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 20:57 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 施羅德：現買債券可避兩投資風險 今日 22:03 施羅德：現買債券可避兩投資風險 中東各有盤算 談何團結抗以？ 22:40 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 最新專欄文章 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 國金札記 - 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 國金札記 - 中東各有盤算 如何團結抗以？ 2023/11/07 中東各有盤算 如何團結抗以？ 中東各有盤算 談何團結抗以？ 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 經濟數據表現 經濟 美國聯儲局 金融 美國