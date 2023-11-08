美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？

美國聯儲局持續加息，惟看經濟增長和消費這類牌面數，美國經濟似乎未受加息太大影響，第三季國民生產總值（GDP）按季升4.9%，勝預期4.5%，9月消費市道熾熱，零售銷售按月升0.7%，超預期的0.3%。美國民眾樂於購物，帶動經濟，惟消費強勁，不代表經濟無隱憂。

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