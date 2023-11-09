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區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？

財金專欄 2023/11/09

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搞好區選是港府要務，近日政府擬要求學界幫手，「留住」家長在港投票，但政界提醒要小心，擔心有反效果。

搞好12月10日的區議會選舉是港府要務，不少活動要「讓路」，經典例子是原定12月10日生效的「三隧不同

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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