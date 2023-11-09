區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 財金專欄 2023/11/09 分享： 分享： 搞好區選是港府要務，近日政府擬要求學界幫手，「留住」家長在港投票，但政界提醒要小心，擔心有反效果。 搞好12月10日的區議會選舉是港府要務，不少活動要「讓路」，經典例子是原定12月10日生效的「三隧不同 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 2023/11/08 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 有政戲 - 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 2023/11/07 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 有政戲 - 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 2023/11/06 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 有政戲 - 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 2023/11/03 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 有政戲 - 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 2023/11/02 澳門復甦好明年派錢 香港又如何？ 政治 區議會選舉 立法會 交通 學校 教育局 中學 老師 房委會 工聯會