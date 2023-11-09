熱水爐能率的雄心壯志 與內房危機

香港天氣最近終於轉涼，執筆之日正是立冬，未來數月幸有熱水爐可用。若讀者留意家中熱水爐，或有機會正是日本能率Noritz（日：5943）的產品。近年能率罕有地一番雄心壯志，想一舉打入中國市場，其故事值得留意。

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能率乃日本第二大家用燃氣設備公司，其核心產品包括煤氣熱水爐和煤氣煮食爐。由於日本天氣寒冷，煤氣熱水爐除了用於洗澡熱水供應，更會用於室內地暖。而部份日本人於家中又會重用浸浴的熱水，因此亦有浴缸熱水爐產品，為缸水翻熱。



能率於日本市佔4成 與林內不相伯仲



日本的家用燃氣設備市場十分成熟，能率長期與第一名的林內不相伯仲，於各種細分煤氣熱水爐各佔約4成市場，僅兩家公司已主導市場8成份額。日本市場過去多年無增長，雖然行業整合程度極高，但兩家公司亦從未輕易加價。



既然日本市場未能破局，唯有放眼海外。能率過去曾於2013和2019年，分別收購同業台灣櫻花和美國PB Heat。再加上能率以自家品牌開發的海外市場，海外收入現時已佔公司總收入近35%。不過台灣和美國亦同屬成熟市場，過去亦未能為能率提升增長，過去十年公司收入的平均複合增長竟不足1%。



能率在市場上本來是家不起眼的公司，直到今年2月的年度業績會上，意外地將今年全年收入預測大幅上調22%，當中海外收入預測就上調26%，重新引起關注。原來公司於今年起，一改以往集中於上海單一城市的策略，積極滲透中國二綫城市。其實公司並未說明箇中細節，但筆者認為，能否與在地分銷商合作或是關鍵因素。



近年中國經濟發生巨變，尤其房地產行業危機至今仍未解除。燃氣熱水爐市場與住宅落成息息相關，能率於中國的新策略能否成功乃未知之數。



觀乎中國家電巨企最近公布的第三季業績，仍未受中國房地產市場影響。加上最近能率的股價回落，已接近發起中國新銷售策略前的水平，反映市場並未抱太大期望，筆者認為此時反而有一搏的機會。公司將於11月9日發表第三季業績，立馬便知分曉。



（筆者公司管理之基金持有能率權益。）

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