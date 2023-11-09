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英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現

國際 22:02 2023/11/09

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相對本港樓市只見成交價沒有最低、只有更低的負面消息，同樣受到港人關注的英國樓市，近日難得傳來喜訊，當地樓價指數逾半年來首次止跌回升。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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