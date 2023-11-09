英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 國際 22:02 2023/11/09 分享： 分享： 相對本港樓市只見成交價沒有最低、只有更低的負面消息，同樣受到港人關注的英國樓市，近日難得傳來喜訊，當地樓價指數逾半年來首次止跌回升。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 今日 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 中東各有盤算 談何團結抗以？ 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 2023/11/04 政壇大話王甩難 美兩黨聯手力保？ 你可能感興趣 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 今日 19:28 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 09:55 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 中東各有盤算 談何團結抗以？ 22:40 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 最新專欄文章 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 今日 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 今日 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 國金札記 - 信用卡拖欠升 美經濟有隱憂？ 今日 信用卡拖欠升 美經濟有隱憂？ 國金札記 - 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/08 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 國金札記 - 中東各有盤算 如何團結抗以？ 2023/11/07 中東各有盤算 如何團結抗以？ 海外物業 定息 按揭貸款 移民 放盤 BNO 加息 英倫銀行 英國