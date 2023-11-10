首都機場轉盈 最壞時間已過 財金專欄 2023/11/10 分享： 分享： 北京首都機場（00694）在首都機場經營和管理航空性業務和非航空性業務，因疫情已連續三年虧損，今年首三季亦繼續虧損，但第四季有望扭虧，加上中央放寬國際航班，公司明年有望恢復盈利貢獻，最壞的日子已過去， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版） 2023/11/09 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版） 中字股實力談 - 深高速吸納 股息近10厘 2023/11/09 深高速吸納 股息近10厘 中字股實力談 - 港股要做「不動明王」？（第四版） 2023/11/08 港股要做「不動明王」？（第四版） 中字股實力談 - 業績將修復 恒安估值增 2023/11/08 業績將修復 恒安估值增 中字股實力談 - 北水連續九日淨流入 港股立冬可破局？（第四版） 2023/11/07 北水連續九日淨流入 港股立冬可破局？（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 市盈率 市帳率 航空 人民幣