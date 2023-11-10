首都機場轉盈 最壞時間已過

北京首都機場（00694）在首都機場經營和管理航空性業務和非航空性業務，因疫情已連續三年虧損，今年首三季亦繼續虧損，但第四季有望扭虧，加上中央放寬國際航班，公司明年有望恢復盈利貢獻，最壞的日子已過去，

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