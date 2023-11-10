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北上新潮掃超市 港高質活動吸客

財金專欄 2023/11/10

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港人的北上消費熱潮除了商場食買玩，近來亦愈來愈多人逛超市掃日用品、食品，甚至小型傢俬。

通關以來，港人北上成風，香港消費卻疲弱，最新熱潮是愈來愈多港人北上逛超市掃貨，而繼港鐵跨境車費有優惠，九巴也於今天

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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