北上新潮掃超市 港高質活動吸客 財金專欄 2023/11/10 分享： 分享： 港人的北上消費熱潮除了商場食買玩，近來亦愈來愈多人逛超市掃日用品、食品，甚至小型傢俬。 通關以來，港人北上成風，香港消費卻疲弱，最新熱潮是愈來愈多港人北上逛超市掃貨，而繼港鐵跨境車費有優惠，九巴也於今天 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 2023/11/09 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 有政戲 - 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 2023/11/08 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 有政戲 - 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 2023/11/07 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 有政戲 - 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 2023/11/06 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 有政戲 - 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 2023/11/03 特首300港企赴滬進博會 疫後搶生意 政治 深圳 香港 人民幣 立法會 交通 商場 社交平台 港鐵 超市