北上新潮掃超市 港高質活動吸客

港人的北上消費熱潮除了商場食買玩，近來亦愈來愈多人逛超市掃日用品、食品，甚至小型傢俬。

通關以來，港人北上成風，香港消費卻疲弱，最新熱潮是愈來愈多港人北上逛超市掃貨，而繼港鐵跨境車費有優惠，九巴也於今天

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