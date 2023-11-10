新疆首設自貿區 對外開放向西行 財金專欄 2023/11/10 分享： 分享： 新疆自貿區的設立，被視為是具有觀察疫後經濟重啟和內外經貿新格局的風向標意義。 「習拜會」即將登場，中美破冰有望為中國的對外政策開啟一個新的階段，不過在外交官員們全力準備這次會晤的同時，在另外一條戰綫也有 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 潘攀 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 消費「B1B2現象」 經濟新趨勢熱議 2023/11/09 消費「B1B2現象」 經濟新趨勢熱議 國情知聞 - 10月外貿數據 四大看點 2023/11/08 10月外貿數據 四大看點 國情知聞 - 「疤痕效應」掀熱議 重全球經濟格局變化 2023/11/07 「疤痕效應」掀熱議 重全球經濟格局變化 國情知聞 - 東北大雪 因何發紫 2023/11/06 東北大雪 因何發紫 國情知聞 - 高彩禮再起爭議 學者火上澆油？ 2023/11/04 高彩禮再起爭議 學者火上澆油？ 經濟 新疆維吾爾自治區 中國 一帶一路 進出口 疫情 東南亞 東盟 成都 西安