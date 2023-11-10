新疆首設自貿區 對外開放向西行

新疆自貿區的設立，被視為是具有觀察疫後經濟重啟和內外經貿新格局的風向標意義。

「習拜會」即將登場，中美破冰有望為中國的對外政策開啟一個新的階段，不過在外交官員們全力準備這次會晤的同時，在另外一條戰綫也有

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