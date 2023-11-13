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套利定價模型支撑投資決策

財金猛人追蹤 08:12 2023/11/13

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金融投資理論模型如同航海的羅盤，為投資者提供了指導方向。金融投資的核心是理解和管理風險，以獲取盈利的機會。

在眾多的理論模型中，套利定價理論（Arbitrage Pricing Theory，以下簡稱APT）用於確定資產的預期收益和風險之間的關係。APT如同明燈般指引着投資者前行。

點擊圖片放大

一、APT模型定義

美國經濟學家史蒂芬•羅斯（Stephen Ross）在1976年提出APT模型。他認為資產的預期收益率是由一系列風險因數決定的，而這些因數的影響可以通過一定的風險溢價進行衡量。

APT模型具體公式見下圖：

其中，E（Ri）表示資產i的預期收益率；Rf表示無風險收益率；Rn表示資產i對第n個因數的敏感度；Fn表示第n個因數的預期收益率；ei表示資產i的特殊風險。一個資產的預期收益不僅與無風險收益率有關，還與各個風險因數的預期收益和資產對這些因數的敏感度有關......更多內容，用戶請登入。


編輯：林子惠

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撰文 : 陳雄兵 經濟學博士，農銀國際資金財務部副主管

欄名 : 量化投資

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