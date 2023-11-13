退休金「蘊藏量」有限 有賴持續投資

踏入年底，各個節慶接踵而至，眾多零售商戶以優惠折扣作招徠，特別是網購帶來的便利和多元選擇，更容易令人大破慳囊。

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過度消費不只招致金錢損失，更有可能會為地球製造不必要的垃圾。隨着網購盛行，消費者足不出戶已經可盡情購物，撇開產品本身是否耐用和合用，單是包裝已為地球帶來沉重負擔。根據國際環保組織Oceana報告顯示，全球電子商務行業於2020年耗用近13億公斤塑膠包裝，預計至2026年將倍增至約32億公斤，同時意味着更多資源將成垃圾。

同樣地，站在投資角度，即使大家的退休儲蓄「蘊藏量」充裕，但如果退休後過度消耗，加上欠缺持續投資，同樣有機會提前耗光積蓄......更多內容，用戶請登入。

編輯：林子惠

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