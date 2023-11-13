國策專家趙文利：高息股換成長股 捉年尾反彈

港股打贏「萬七點保衞戰」並於11月回升。展望後市，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利接受《Money Times》專訪時表示，料港股至今年底16500至20000點區間波動，可能剛開始新一輪的反彈，風格可更進取，資金配置可更多從高息股轉向反彈力度更大的成長股。

從11月中到今年底，可能還會有一些外圍波動，或短期的獲利回吐，但是我們覺得不管是經濟復甦、宏觀政策和流動性的改善等等，大概率可以繼續向好的方式去走，還有中美關係可能在亞太經合組織（APEC）峰會前後出現更明顯的緩和。所以我們還是比較看好今年底這一輪的市場估值修復。

趙文利早前受訪時指出，港股近期正處於築底階段，並有5大指標——估值底、政策底、經濟底、盈利底及流動性底——支撑「見底」一說。而近期的市場走向，則進一步確立此說法。

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經濟底方面，雖然製造業採購經理指數（PMI）從9月份50.2小幅下降到10月份49.5，但趙文利指出幅度比今年第二季回落速度温和得多，且當中包含一些季節因素。他預期隨着「萬億國債」的增發、財政赤字率提高等政策，今年第四季到明年上半年的經濟還是比較平穩。另外10月居民消費價格指數（CPI）再錄負增長，但趙文利認為，10月核心CPI仍是正0.6%，現在就擔心中國通縮還是有點遙遠。

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「萬億國債」及中央金融工作會議，則是鞏固了7月底政治局會議的政策底。趙文利指出，雖然2023年中國經濟「保5」可能性高，但2024年基數效應消退後增長不確定性仍大。因此「萬億國債」安排一半額度在2024上半年使用，「在跨周期和逆周期調節這種思路上，其實也為明年的經濟增長相對平穩，預備較大的政策空間。」

至於流動性底，趙文利指出︰

從最核心的幾個指標——美債收益率、美元、人民幣來看，基本都實現了一個階段性的拐點，而且可能是這一輪美聯儲加息周期以來比較重要的一個中短期的拐點。如果沒有特殊因素影響的話，人民幣不太可能再創新低了，美元也不太可能再創新高，然後10年美債收益率在5厘左右可能達到了這一周期的高點。當這些有利條件確認之後，我們看到市場明顯的反彈動力、反彈的持續性和成交的活躍度，都比前面要好一些。

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風險胃納增 高息股宜轉倉

看好港股反彈，港股投資者也迎來風格切換。趙文利提到

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