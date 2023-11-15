施羅德：債券安全邊際現處史上較高水平

重點：

1. 目前，債券能為長綫投資者提供具有吸引力的投資組合：更高的回報潛力及較低的下行風險。 2. 信貸評級處於投資級別與高收益之間的美元計值新興市場債券，能夠提供9.4厘回報率。 3. 債價對孳息率變化的敏感度不同，令其安全邊際有差異。

債券孳息率上升，提振了投資回報前景，並為潛在損失提供有史以來的最大緩衝。

目前，債券能為長綫投資者提供具有吸引力的投資組合：

更高的回報潛力及較低的下行風險。

由於債券孳息率上升，投資者現時可以從美國投資級別企業債券獲得6.3厘的回報率。至於高收益債券，雖然風險偏高，但能夠提供9.4厘的回報率。信貸評級處於投資級別與高收益之間，並以美元計值的新興市場債券，同樣能夠提供9.4厘的回報率。即使是美國政府債券，目前回報率亦達到5厘。

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債券孳息率正處過去20年以來的最高水平。與幾年前相比，債券孳息率卻處於極低水平，當時很多投資者選擇迴避債券，現時他們應重新評估這個立場。

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甚麼是安全邊際？

債券孳息率上升，不僅提高投資回報前景，亦為投資者提供更多吸引的額外好處：

歷史上較高的安全邊際，並足以抵禦損失。

由於債券價格與回報率呈反向關係，因此回報率上升會導致價格下跌。安全邊際是指未來12個月內，在不使投資者資金受損的情況下，可承受的孳息率上升幅度。

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資料來源：施羅德投資觀點（2023年11月）

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