歐元目標升至1.09 財金專欄 2023/11/13 分享： 分享： 美國政府會否於本周五（17日）後停擺將成市場焦點。倘這情況一旦發生，導致美國經濟受損料將同時削弱聯儲局日後加息能力，屆時不排除會加快美元下跌壓力。由於美元與歐元是相對，若上述情況出現，將有利歐元走高。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息成歐美元明年對決戰場 今日 減息成歐美元明年對決戰場 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元徘徊63至66美仙 今日 澳元徘徊63至66美仙 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 你可能感興趣 減息成歐美元明年對決戰場 今日 01:00 減息成歐美元明年對決戰場 英鎊1.21至1.24波動 今日 01:00 英鎊1.21至1.24波動 日圓149至152上落 今日 01:00 日圓149至152上落 最新專欄文章 減息成歐美元明年對決戰場 今日 減息成歐美元明年對決戰場 加元1.39支持龐大 今日 加元1.39支持龐大 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 澳元徘徊63至66美仙 今日 澳元徘徊63至66美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 中國 經濟 美國 美元 指數 加息 英國 金融 日本 外滙