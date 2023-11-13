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歐元目標升至1.09

財金專欄 2023/11/13

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美國政府會否於本周五（17日）後停擺將成市場焦點。倘這情況一旦發生，導致美國經濟受損料將同時削弱聯儲局日後加息能力，屆時不排除會加快美元下跌壓力。由於美元與歐元是相對，若上述情況出現，將有利歐元走高。

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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