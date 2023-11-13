英鎊1.21至1.24波動

英國第三季GDP按季比為零增長，按年則微弱增長0.6%。明顯，英經濟似正逐步邁向收縮。這使日後更難加息。按利率期貨價格顯示，現市場估計英國加息周期已見頂，但基於當地通脹實在高，這使英國亦難減息，料英國

...