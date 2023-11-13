  • 21°C
香港時間 : 20231113日 (週一) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英鎊1.21至1.24波動

財金專欄 2023/11/13

分享：

分享：

英國第三季GDP按季比為零增長，按年則微弱增長0.6%。明顯，英經濟似正逐步邁向收縮。這使日後更難加息。按利率期貨價格顯示，現市場估計英國加息周期已見頂，但基於當地通脹實在高，這使英國亦難減息，料英國

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

相關文章

減息成歐美元明年對決戰場
今日
減息成歐美元明年對決戰場
歐元目標升至1.09
今日
歐元目標升至1.09
日圓149至152上落
今日
日圓149至152上落
澳元徘徊63至66美仙
今日
澳元徘徊63至66美仙
紐元有望上破60.5美仙
今日
紐元有望上破60.5美仙

你可能感興趣

減息成歐美元明年對決戰場
今日 01:00
減息成歐美元明年對決戰場
歐元目標升至1.09
今日 01:00
歐元目標升至1.09
日圓149至152上落
今日 01:00
日圓149至152上落

最新專欄文章

減息成歐美元明年對決戰場
今日
減息成歐美元明年對決戰場
加元1.39支持龐大
今日
加元1.39支持龐大
紐元有望上破60.5美仙
今日
紐元有望上破60.5美仙
澳元徘徊63至66美仙
今日
澳元徘徊63至66美仙
日圓149至152上落
今日
日圓149至152上落
中國 經濟 美國 美元 指數 加息 英國 金融 日本 外滙

上一篇文章

日圓149至152上落

下一篇文章

歐元目標升至1.09