日圓149至152上落 財金專欄 2023/11/13 分享： 分享： 本周，日本有兩重要經濟數字公布，分別是周三第三季GDP及周四10月貿易平衡。市場對該兩數字公布不存厚望，預期日本GDP將收縮及貿易將繼續出現赤字。日本內在基礎因素雖差，無奈日圓已處33年低位，後向重點 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息成歐美元明年對決戰場 今日 減息成歐美元明年對決戰場 歐元目標升至1.09 今日 歐元目標升至1.09 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 澳元徘徊63至66美仙 今日 澳元徘徊63至66美仙 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 你可能感興趣 減息成歐美元明年對決戰場 今日 01:00 減息成歐美元明年對決戰場 歐元目標升至1.09 今日 01:00 歐元目標升至1.09 英鎊1.21至1.24波動 今日 01:00 英鎊1.21至1.24波動 最新專欄文章 減息成歐美元明年對決戰場 今日 減息成歐美元明年對決戰場 加元1.39支持龐大 今日 加元1.39支持龐大 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 澳元徘徊63至66美仙 今日 澳元徘徊63至66美仙 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 中國 經濟 美國 美元 指數 加息 英國 金融 日本 外滙