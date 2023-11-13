日圓149至152上落

本周，日本有兩重要經濟數字公布，分別是周三第三季GDP及周四10月貿易平衡。市場對該兩數字公布不存厚望，預期日本GDP將收縮及貿易將繼續出現赤字。日本內在基礎因素雖差，無奈日圓已處33年低位，後向重點

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