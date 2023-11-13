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澳元徘徊63至66美仙

財金專欄 2023/11/13

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面對當地熾熱樓市及高通脹率，澳央行於上周議息會後宣布加息0.25厘，把其息率推上4.35厘水平。對於會否進一步加息，市場期盼雖不高，但明年全年，市場也不預期澳央行會減息。但面對內地出口仍弱及商品價格受

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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