澳元徘徊63至66美仙 財金專欄 2023/11/13 分享： 分享： 面對當地熾熱樓市及高通脹率，澳央行於上周議息會後宣布加息0.25厘，把其息率推上4.35厘水平。對於會否進一步加息，市場期盼雖不高，但明年全年，市場也不預期澳央行會減息。但面對內地出口仍弱及商品價格受 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 減息成歐美元明年對決戰場 今日 減息成歐美元明年對決戰場 歐元目標升至1.09 今日 歐元目標升至1.09 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 你可能感興趣 減息成歐美元明年對決戰場 今日 01:00 減息成歐美元明年對決戰場 歐元目標升至1.09 今日 01:00 歐元目標升至1.09 英鎊1.21至1.24波動 今日 01:00 英鎊1.21至1.24波動 最新專欄文章 減息成歐美元明年對決戰場 今日 減息成歐美元明年對決戰場 加元1.39支持龐大 今日 加元1.39支持龐大 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 中國 經濟 美國 美元 指數 加息 英國 金融 日本 外滙