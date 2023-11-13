紐元有望上破60.5美仙

澳紐經濟緊跟中國，因此澳紐貨幣常被視為最能反映內地經濟的代表。據媒體報道，本周三（15日）中美領導人將有機會會面。經歷了貿易、科技、金融等多年紛爭，假若中美雙方稍作和解，使內地投資氣氛改善，料同可為澳

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