加元1.39支持龐大

據彭博數字顯示，油組整體油產量自7月見底後，連續反彈了三個月。雖產量反彈幅度不顯著，但足以使油價跌並拖累加元回落。由於歐美冬季將致，加上以巴亂局有擴散可能，料油價以至加元於低位具反彈潛力。料加元於

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