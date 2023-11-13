減息成歐美元明年對決戰場 財金專欄 2023/11/13 分享： 分享： 衡量貨幣滙率走勢，將從以往哪貨幣加息大，變為未來哪貨幣減息快。 本周市場焦點落在周五，看到最後一刻前，美國眾議院能否通過拜登政府的2024年度財政預算案，以避免美國政府出現停擺。從美國最近公布的一系列 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 歐元目標升至1.09 今日 歐元目標升至1.09 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 澳元徘徊63至66美仙 今日 澳元徘徊63至66美仙 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 你可能感興趣 歐元目標升至1.09 今日 01:00 歐元目標升至1.09 英鎊1.21至1.24波動 今日 01:00 英鎊1.21至1.24波動 日圓149至152上落 今日 01:00 日圓149至152上落 最新專欄文章 加元1.39支持龐大 今日 加元1.39支持龐大 紐元有望上破60.5美仙 今日 紐元有望上破60.5美仙 澳元徘徊63至66美仙 今日 澳元徘徊63至66美仙 日圓149至152上落 今日 日圓149至152上落 英鎊1.21至1.24波動 今日 英鎊1.21至1.24波動 中國 經濟 美國 美元 指數 加息 英國 金融 日本 外滙