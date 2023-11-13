減息成歐美元明年對決戰場

衡量貨幣滙率走勢，將從以往哪貨幣加息大，變為未來哪貨幣減息快。

本周市場焦點落在周五，看到最後一刻前，美國眾議院能否通過拜登政府的2024年度財政預算案，以避免美國政府出現停擺。從美國最近公布的一系列

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