美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮

美國作為全球最大經濟體，百萬富翁的數目冠絕全球，按瑞信的2022年數字，全球財富淨值超過100萬美元（約780萬港元）的人，39%是美國人，排第二的中國僅9.4%。過百萬美元資產，在美國也非小數目，最富有的約7%國民才有此身家。美國人本就富有，然而，這批美國的「最富有7%」（Top 7%）意外謙虛，強調自己只是中產，甚至呻窮。

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