美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 國際 22:22 2023/11/12 分享： 分享： 美國作為全球最大經濟體，百萬富翁的數目冠絕全球，按瑞信的2022年數字，全球財富淨值超過100萬美元（約780萬港元）的人，39%是美國人，排第二的中國僅9.4%。過百萬美元資產，在美國也非小數目，最富有的約7%國民才有此身家。美國人本就富有，然而，這批美國的「最富有7%」（Top 7%）意外謙虛，強調自己只是中產，甚至呻窮。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 中東各有盤算 談何團結抗以？ 2023/11/06 中東各有盤算 談何團結抗以？ 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 2023/11/06 伊朗若介入以巴 油價破頂恐成真 你可能感興趣 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 15:15 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 15:08 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 15:26 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 最新專欄文章 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 國金札記 - 英樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/10 英樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 國金札記 - 信用卡拖欠升 美經濟有隱憂？ 2023/11/09 信用卡拖欠升 美經濟有隱憂？ 經濟 政治 美國民主黨 總統大選 美國共和黨 拜登 特朗普 美國聯儲局 美國 通脹