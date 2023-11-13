市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 財金專欄 2023/11/13 分享： 分享： 在社交媒體不時見到有些朋友放出照片，表示周末晚上在某餐廳變相包場，或只有一兩枱客。 周末周日，港人北上消費成風，連行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀「落區」期間都遇市民爆金句：「現今香港人在晚上，一係深閨， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 2023/11/10 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 有政戲 - 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 2023/11/09 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 有政戲 - 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 2023/11/08 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 有政戲 - 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 2023/11/07 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 有政戲 - 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 2023/11/06 美制裁劍指黎智英案 京有終極殺着 政治 香港 日本 零售 立法會 餐廳 深圳 社交平台 日圓 演唱會