市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？

在社交媒體不時見到有些朋友放出照片，表示周末晚上在某餐廳變相包場，或只有一兩枱客。

周末周日，港人北上消費成風，連行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀「落區」期間都遇市民爆金句：「現今香港人在晚上，一係深閨，

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