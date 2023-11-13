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洪灝：股市未來一年毋須悲觀

財金猛人追蹤 05:00 2023/11/13

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去年十月底的至暗時刻，洪灝稱自己是市場上唯一的堅定看好的聲音，並預測彼時12個月內，上證交易區間為約3,000點至3,500點，恒指交易於約16,000點至23,000點。在隨後的十二個月，上證實際交易區間為2,924點至3,419點，恒指實際交易區間為15,945點至22,700點。那麼，未來12個月如何呢？

洪灝認為，只要理解三點，未來十二個月的股市其實就可以看得很清楚。這三點包括：

1）由利率決定的估值部分；2）由匯率決定的貨幣部分；以及 3）盈利增長率。

 

值得一提的是，今年十月二十日的首席經濟學家論壇上，洪灝發表了主題演講，稱當天上證的2,940點是這輪行情的重要低點。迄今，中國市場已開始有所修復，雖然一波三折。

中美利差可能已經見頂

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人幣實際有效匯率見底

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市場展望

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撰文 : 陳建仁

欄名 : 大師盤算

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