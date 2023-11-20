花旗：江銅銅礦山單位成本料升 削2025年盈測（持續更新）

美國聯儲局在今年12月及明年1月維持息率不變，加息周期到達尾聲，已成市場共識，現關注該局會在明年6月或7月展開減息（點擊圖片放大）。惟中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股的內銀股、內險股，以至另類收息股如資源股、水務股，以及香港的地產及收租股的前景如何？

專訪星級名家曾淵滄 傳授收息股心法【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

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11月20日：

【06：30】名家曾淵滄評熱門收息股之一的香港地產及收租股，分析詳見：【下一頁】

【01：00】內地財產保險業龍頭中國財險 （02328） ，在10月底公布的第三季業績受天氣的特殊因素影響，雖然略遜市場預期，但是市場對財險前景仍具信心，股價在季績公布後再展升勢（點擊圖片放大），而且以其上周收市價9.15元計，不論相對券商目標價以至紀錄平均估值均有上升空間（點擊圖片放大）。

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更多關於財險的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

11月19日：

【15：00】資源股在經濟暢旺時，股息率可接近10厘，而至截稿前止，預測股息率約5.2厘的江西銅業 （00358） ，獲花旗基於江銅第三季業績表現而發表最新研究報告，更新其估值模型，並將其2023至2024年盈利預測，分別上調16%及9%，至......

11月18日：

【01：00】本報專欄名家黃瑋傑點評另類收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

11月17日：

【17：30】在科技股之中，股息率較高及每股派息有提升動力的聯想集團 （00992） ，獲美銀發表報告將目標價由7.9元上調至9.4元，而投資評級維持「中性」。

美銀指，聯想截至今年9月底止的第二財季盈利2.49億美元，按年雖跌54%，按季卻升41%，並較該行及市場預期高出10%；期內毛利率17.5%，按季持平，惟略高於預期......

【07：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷收息股中國聯塑 （02128） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股長江基建 （01038） ，分析詳見：【下一頁】

11月16日：

【20：15】2024及2025財年（年結日：3月底）預測股息率分別達5.2厘及5.9厘的藍籌股周大福 （01929） ，獲美銀發表最新報告給予目標價13.2元，並且將投資評級由「跑輸大市」上調至「中性」。

美銀認為，周大福在2017至2022財年的盈利上升周期，很大程度上是受惠於2017年推出的成功的HUA黃金產品系列，而期內該股的每股盈利年均複合增長率為17%。因此，美銀相信，周大福的潛在發展將取決於其未來新產品發布和品牌重新定位舉措的有效性。

此外，美銀認為......

【15：15】日前有報道指，內地以規模1萬億元人民幣的刺激措施，支持城中村改造及保障性住房。摩根大通就此發表的研究報告指，上述消息相當全年房產投資8%至9%，若果消息屬實，有助支持建造業活動及提升國內生產總值，不過因未知具體詳情，例如會否提供現金補助等，因此會否推動樓市銷售仍然不確定。

不過，摩通補充，在主要國營房企之中，華潤置地 （01109） 、越秀地產 （00123） 、招商蛇口（深：001979）在城市更新的參與較多，而摩通認為該措施的目的傾向避免市場惡化，多於推動大幅回升，對相關股份雖有短期刺激作用，但......

【12：45】美國利率及債息後向，影響收息股的吸引力。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對美國息率及債息展望，詳見：【下一頁】

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記者：蕭悅潾

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