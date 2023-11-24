野村：內房銷售明確走出谷底前 股價跑贏情況難持續 （持續更新）

美國聯儲局在今年12月及明年1月維持息率不變，加息周期到達尾聲，已成市場共識，現關注該局會在明年6月或7月展開減息（點擊圖片放大）。惟中國經濟復甦動力未穩，在中央不斷推出穩經濟、優化監管等環境下，屬熱門收息股的內銀股、內險股，以至另類收息股如資源股、水務股，以及香港的地產及收租股的前景如何？

專訪星級名家曾淵滄 傳授收息股心法【下一頁】

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另一方面，英倫銀行及歐洲央行也傾向將利率保持較高水平一段時間，而原本貨幣政策偏向寬鬆的中國人民銀行及日本央行，似乎難以再長時間保持寬鬆。所以，讀者除了注意預測股息率逾6厘的收息股之外，也不宜忽視其每股派息增長能力。

延伸閱讀：中國經濟增長三缺一 景順料更多刺激措施出台

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11月24日：

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評熱門收息股友邦保險 （01299） ，分析詳見：【下一頁】

11月23日：

【20：30】對於有報道指「內地正在草擬50間內房融資白名單，當中包括碧桂園 （02007） 、旭輝 （00884） 等，當局會要求商業銀行對相關內房商提供支持」，野村最新發表的研究報告不確定商業銀行是否有足夠誘因，對違約的地產商增加財務敞口，認為當中有三個執行難題，包括：

商業銀行如何提供融資、會否出現道德風險、新增融資的潛在損失由誰承擔。

野村指，目前內地樓市疲弱，在復甦前景未明朗下，銀行難以透過貸款協助發展商，較為可行的方法是認購債券，或以創新的財務工具提供融資；若銀行向違約房企提供融資......

【13：00】隨着利率上升，里昂最新發表的研究報告指，穩健派息或是明年重點，而因該行預料：

行業明年盈利增長14%；

淨負債股本比率處於17%的健康水平；

較低派息率顯示有提升空間，一旦盈利受到打擊時，公司可以自行決定，

而繼續相信港資企業削減股息的風險較低。

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股份評價方面（可點擊圖片放大），里昂首選第一太平 （00142） ，續給予其投資評級「買入」之餘，更將目標價由3.9元調升至4元。此外......

延伸閱讀：千居：港住宅整體需求仍弱 租賃市場呈個別發展

【08：00】濠賭股在過去一段時間，同時受疫情及美國急速的加息步伐衝擊，而暫時失去派息能力。幸而藍籌濠賭股銀河娛樂 （00027） 已率先在今年中期業績時恢復派息，而滙豐環球研究對濠賭板塊復甦情況的最新分析，詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評另類收息股中遠海能 （01138） ，分析詳見：【下一頁】

11月22日：

【19：45】瑞銀日前發表最新的《中國市場明年股票策略報告》，估計中國2024年經濟實質GDP增長或放緩至4.4%，鑑於股市估值處於低谷、投資者持倉倉位較低、政策支持加速，以及獲利動能改善，瑞銀估計美國經濟出現相當温和的衰退，同時全球利率下降，將看好中國股市前景。

至於瑞銀青睞的行業，新增了教育、體育用品及食品飲料，並取代了酒店、家電和高速公路，而互聯網仍然是該行的首選。瑞銀亦重點介紹20家「優質市場領導者」（quality market leaders），全部均予「買入」評級。其中有3隻收息股，包括......

【18：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，而其提升每股派息的能力，與本港地產及零售市道關係密切。新鴻基地產 （00016） 租務部助理總經理（推廣）馮穎欣表示，旗下觀塘APM今年斥資1,200萬元聖誕宣傳費用，按年升15%，其中近4成用於多項節日消費活動包括年終大抽獎等，並預料聖誕期間APM商場人流及生意可按年增升20%。

延伸閱讀：消費模式「大洗牌」 疫後怎破局

【16：00】屬傳統熱門藍籌收息股的中華煤氣 （00003） ，剛獲瑞銀發表最新研究報告，將其目標價由7.6元下調至5.6元，惟其投資評級維持「中性」。

瑞銀將煤氣2023年至2025年各年的盈利預測分別下調23%、21%及19%，以反映其內地燃氣公用事業業務遜於預期，以及......

延伸閱讀：商舖市場都要去庫存

【15：15】美國聯儲局貨幣政策及國債孳息率走向，影響收息股的吸引力。中金對美國利率及債息的最新分析，詳見：【下一頁】

【07：00】本報專欄「中字股實力談」點評另類收息股安徽海螺 （00914） ，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：低吸內房股抑或買樓自住？

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷門收息股華潤置地 （01109） ，分析詳見：【下一頁】

11月21日：

【20：00】恒生指數公司解構指數成分股與股息趨勢，分析詳見：【下一頁】

【18：15】招商局港口 （00144） 今天收報10.28元，折合2023年及2024年預測股息率分別約7.5厘及7.7厘，為經濟周期敏感度較高的高息股。大和發表的研究報告認為，招商局港口日前斥6,120萬美元入股印尼港口公司，對集團盈利影響有限，但料收購或對集團策略帶來......

【16：45】濠賭股為等待恢復派息能力的收息股，而富瑞最新發表關於濠賭業的研究報告指，因為受到澳門格蘭披治大賽車2023影響，由11月19日止的一周，澳門日均賭收放緩至4.85億澳門元，而這類型活動產生的流量對高端玩家而言是沒有吸引力。

不過，富瑞預料，大賽事的影響只是短暫性，博彩收入或於11月餘下日子內，反彈到日均5.3億至5.8億澳門元之間。富瑞續表示......

【13：00】綜合由太古地產 （01972） 在上周五收市後宣布，以代價54億元，向證監會出售港島東中心共12層辦公樓層的交易後，暫有4間券商給予太地最新目標價及投資評級，平均目標價約22.6元（請點擊圖片放大），較太地中午收報16.16元高出約39.9%。

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【11：30】高盛就太古地產 （01972） 以代價54億元，向證監會出售港島東中心共12層辦公樓層的交易發表研究報告，指太地會將出售資金變現為現金，所得款項將用於滿足一般營運資金需求，將有助於太地維持未來4%至5%的經常性盈利及股息增長，而其2023年預測股息率為6.9厘，認為其估值並不高，現價屬於被低估，維持其投資評級為「買入」，以及目標價28元不變。

高盛表示，過去幾年，太地一直積極透過出售舊物業，並重新部署新建築來回收資本，又收購多項位於鰂魚涌的物業，旨在進一步鞏固其作為該區寫字樓物業「大地主」地位，亦是其未來10年1,000億港元投資計劃的一部分。

高盛認為......

【01：00】本報專欄名家林瑞芬點評等待復甦收息股銀河娛樂 （00027） ，分析詳見：【下一頁】

11月20日：

【20：30】太古地產 （01972） 以總代價約54億元，將港島東中心42樓至54樓（除49樓）共的12層樓售予香港證監會。瑞銀就此發表最新的研究報告表示，上述交易令市場驚喜，料太地股價將有正面反應，並給予其目標價23.3元，投資評級為「買入」。

瑞銀指，基於上述有關物業每年税前淨租金收入1.78億元，估算出售淨收益率約3.3%。此次出售接近帳面值，太地預計未來數個財政年度內將獲得出售收益44億元；其中，33億元將於今年12月前入帳，而餘下3.64億元將分別於2026至2028年每年內反映。

瑞銀認為......

【18：30】太古地產 （01972） 在上周五收市後宣布，以代價約54億元，向證監會及投委會等出售旗下港島東中心的12層辦公樓層。富瑞就此發表最新研究報告指，在市場挑戰下，太地出售港島東中心寫字樓資產估值可觀，預計股價中等正面反應，維持其目標價16元，以及投資評級「持有」不變，並同時維持寫字樓市場前景審慎看法。

富瑞續指出，上述交易的資本化率約3.3%，在現時市況下屬於可觀，以及不反映市場大環境。該報告補充，太地因此交易的租金收入損失，約佔公司基本盈利2%；交易成本構成小額損失，而管理層則預計......

【17：30】太古地產 （01972） 在上周五收市後宣布，以代價約54億元，向證監會及投委會等出售旗下港島東中心的12層辦公樓層。花旗就此發表最新研究報告指，預期上述交易將帶來正面影響，尤其在目前高利率的環境下，認為價格理想，維持太地目標價23.1元，以及投資評級「買入」不變。

花旗續指出，港島東中心物業估值為183億元，每平方呎約1.19萬元，而今次交易平均呎價為1.82萬元，料將令太地的物業資產淨值（NAV）估值提高19億元或每股0.32元，即售價較太古地產的帳面值溢價2.2%。

花旗預計......

延伸閱讀：企業趁價跌 轉租為買增

【16：15】濠賭股在疫情爆發前，屬熱門收息股之一，現待行業復甦，再展「收息股魅力」。瑞銀最新發表關於濠賭行業的研究報告指，其渠道調查顯示，澳門賭場10月份每日中場總收入與第三季度相比增約17%，而每日貴賓廳總收入與第三季度相比增約22%，主要受惠於10月份黃金周假期，並表示仍然看好該行業，以及將金沙中國 （01928） 和澳博 （00880） 列作首選。。

該報告續指出，就10月市佔率而言，美高梅中國 （02282） 是10月增幅最大者，較第三季度相比增0.8個百分點，符合公司指引；銀河娛樂 （00027） 10月與第三季度相比......

【06：30】名家曾淵滄評熱門收息股之一的香港地產及收租股，分析詳見：【下一頁】

延伸閱讀：曾淵滄：反彈首選科技股 收息股操作有法

【01：00】內地財產保險業龍頭中國財險 （02328） ，在10月底公布的第三季業績受天氣的特殊因素影響，雖然略遜市場預期，但是市場對財險前景仍具信心，股價在季績公布後再展升勢（點擊圖片放大），而且以其上周收市價9.15元計，不論相對券商目標價以至紀錄平均估值均有上升空間（點擊圖片放大）。

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更多關於財險的分析，詳見：【業務前景】【估值分析】

11月19日：

【15：00】資源股在經濟暢旺時，股息率可接近10厘，而至截稿前止，預測股息率約5.2厘的江西銅業 （00358） ，獲花旗基於江銅第三季業績表現而發表最新研究報告，更新其估值模型，並將其2023至2024年盈利預測，分別上調16%及9%，至......

11月18日：

【01：00】本報專欄名家黃瑋傑點評另類收息股中國建築 （03311） ，分析詳見：【下一頁】

11月17日：

【17：30】在科技股之中，股息率較高及每股派息有提升動力的聯想集團 （00992） ，獲美銀發表報告將目標價由7.9元上調至9.4元，而投資評級維持「中性」。

美銀指，聯想截至今年9月底止的第二財季盈利2.49億美元，按年雖跌54%，按季卻升41%，並較該行及市場預期高出10%；期內毛利率17.5%，按季持平，惟略高於預期......

【07：00】本報專欄名家林瑞芬點評冷收息股中國聯塑 （02128） ，分析詳見：【下一頁】

【01：00】本報專欄「計數揀股」點評熱門收息股長江基建 （01038） ，分析詳見：【下一頁】

11月16日：

【20：15】2024及2025財年（年結日：3月底）預測股息率分別達5.2厘及5.9厘的藍籌股周大福 （01929） ，獲美銀發表最新報告給予目標價13.2元，並且將投資評級由「跑輸大市」上調至「中性」。

美銀認為，周大福在2017至2022財年的盈利上升周期，很大程度上是受惠於2017年推出的成功的HUA黃金產品系列，而期內該股的每股盈利年均複合增長率為17%。因此，美銀相信，周大福的潛在發展將取決於其未來新產品發布和品牌重新定位舉措的有效性。

此外，美銀認為......

【15：15】日前有報道指，內地以規模1萬億元人民幣的刺激措施，支持城中村改造及保障性住房。摩根大通就此發表的研究報告指，上述消息相當全年房產投資8%至9%，若果消息屬實，有助支持建造業活動及提升國內生產總值，不過因未知具體詳情，例如會否提供現金補助等，因此會否推動樓市銷售仍然不確定。

不過，摩通補充，在主要國營房企之中，華潤置地 （01109） 、越秀地產 （00123） 、招商蛇口（深：001979）在城市更新的參與較多，而摩通認為該措施的目的傾向避免市場惡化，多於推動大幅回升，對相關股份雖有短期刺激作用，但......

【12：45】美國利率及債息後向，影響收息股的吸引力。景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭對美國息率及債息展望，詳見：【下一頁】

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更多關於11月第三周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【滙豐控股】【領展】【華潤電力】【中國石油】【聯想集團】【友邦保險】

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