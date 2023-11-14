復星財富李曉翀：AI電腦時代來臨 應重視英特爾

近年，英特爾（Intel，美：INTC）被市場詬病的地方不少，有來自產品周期，有來自同業競爭，更有來自自身研發能力。

然而，筆者認為，AI電腦時代來臨，不應過度忽視英特爾的增長潛力。今年以來逐月股價上漲表現，或許已吸引不少目光。最大收入佔比的CCG業務，本年第三季業績顯示，繼續按年、按季增長，相關的營業利潤該季度更環比翻倍。

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英特爾旗下客製化運算部門（CCG）業務是與電腦銷售關聯度最高的業務，今年以來一直改善，亦是市場觀察PC行業拐點的其中一個重要參考。

英特爾將於12月14日推出新一代Meteor Lake AIPC產品，公司預計在未來兩年內，市場上將出現超過1億台x86人工智能增強型PC。

值得留意的是，市場現時仍對AI電腦的銷售抱有較大疑問，究竟能不能觸動消費者產生新的換機需求呢？

現時我們看到英特爾的業績改善，筆者認為暫時只是疫情後的周期類型換機潮，暫時由AI PC所作的驅動未大量產生。不過，筆者想重點提出的是，AI應用不再是專業人士的小眾需求，個人亦陸續出現此類需求，特別是自僱人士的生意需求。

AI PC具內置離線聯網大模型

舉個簡單例子，搭飛機的時候一般將設備調整至飛行模式，設備處於斷網狀態，若使用AI PC，利用內置的離線聯網大模型，作推理的功能去生成及完成閣下的工作要求。

很明顯這是傳統PC無法做到的，包括算力上的要求，以及更重要的是安全性的考慮，AI PC最大的優勢在於對安全性考慮，此處不敘，賣個關子，下次再談。

筆者除了看中英特爾在AI電腦有望繼續延續龍頭地位之外，亦看到其在晶圓代工業務上的進展終有起色，特別是先進製程上的發展。

可以說，美國芯片法案最大得益者，筆者認為是英特爾，從法案後該公司的拓展及資本開支變化已可見端倪。當然，這些都是長遠發展的基石，但恰恰是價投者的焦點。

（筆者為證監會持牌人，執筆之時，沒有持有上述股票。）

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