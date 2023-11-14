增長點浮現 潤燃估值增 財金專欄 2023/11/14 分享： 分享： 華潤燃氣（01193）在內地經營城市燃氣分銷業務，並且發展綜合能源業務，主要在長三角、珠三角、京津冀和川渝等區域經營。雖然去年盈利錄得倒退，但今年上半年業績已復甦，綜合能源業務是未來盈利增長點。 潤燃今 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版） 2023/11/13 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版） 中字股實力談 - 首都機場轉盈 最壞時間已過 2023/11/10 首都機場轉盈 最壞時間已過 中字股實力談 - 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版） 2023/11/09 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版） 中字股實力談 - 深高速吸納 股息近10厘 2023/11/09 深高速吸納 股息近10厘 中字股實力談 - 港股要做「不動明王」？（第四版） 2023/11/08 港股要做「不動明王」？（第四版） 每股盈利 每股派息 市盈率 天然氣 燃氣股 國家能源局 下降軌 華潤燃氣（01193） 人民幣 板塊