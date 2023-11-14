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增長點浮現 潤燃估值增

財金專欄 2023/11/14

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華潤燃氣（01193）在內地經營城市燃氣分銷業務，並且發展綜合能源業務，主要在長三角、珠三角、京津冀和川渝等區域經營。雖然去年盈利錄得倒退，但今年上半年業績已復甦，綜合能源業務是未來盈利增長點。

潤燃今

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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