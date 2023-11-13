卡梅倫當外相 英外交回歸務實？

卡梅倫（David Cameron）是相當出名的英國前首相，他推動脫歐公投，意外獲通過，黯然下台。如此充滿爭議的政治人物，竟能復活，昨獲委任英國外相。卡梅倫向來被指親華，由他任外相，以目前的中英關係，他的對華態度成英國新聞報道焦點。

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