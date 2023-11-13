卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 國際 22:53 2023/11/13 分享： 分享： 卡梅倫（David Cameron）是相當出名的英國前首相，他推動脫歐公投，意外獲通過，黯然下台。如此充滿爭議的政治人物，竟能復活，昨獲委任英國外相。卡梅倫向來被指親華，由他任外相，以目前的中英關係，他的對華態度成英國新聞報道焦點。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 今日 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 施羅德：現買債券可避兩投資風險 2023/11/11 施羅德：現買債券可避兩投資風險 你可能感興趣 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 今日 19:58 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 15:15 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 15:08 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 最新專欄文章 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 今日 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 國金札記 - 美富裕階層焦慮 百萬富翁也呻窮 今日 美富裕階層焦慮 百萬富翁也呻窮 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 政治 外交 辛偉誠 卡梅倫 一帶一路 脫歐 特朗普