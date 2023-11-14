港足亞運創佳績 可成精英項目？ 財金專欄 2023/11/14 分享： 分享： 港足球隊歷史性打入亞運四強，工聯會議員陸頌雄早前乘機提出，把足球重新納入體院的精英訓練項目。 香港運動員近年在多項國際賽事屢破紀錄，振奮人心。足球在港向來不乏捧場客，但港隊成績麻麻，卻在亞運歷史性打入四 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 2023/11/13 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 有政戲 - 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 2023/11/10 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 有政戲 - 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 2023/11/09 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 有政戲 - 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 2023/11/08 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 有政戲 - 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 2023/11/07 啟德方艙「有着落」 政府已有兩傾向 政治 體育賽事 足球 李家超 運動員 比賽 演唱會 楊潤雄 音樂會 工聯會