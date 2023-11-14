港足亞運創佳績 可成精英項目？

港足球隊歷史性打入亞運四強，工聯會議員陸頌雄早前乘機提出，把足球重新納入體院的精英訓練項目。

香港運動員近年在多項國際賽事屢破紀錄，振奮人心。足球在港向來不乏捧場客，但港隊成績麻麻，卻在亞運歷史性打入四

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