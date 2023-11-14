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建銀國際趙文利：本地地產股壓力仍大

財金猛人追蹤 21:01 2023/11/14

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本地地產股持續疲弱，建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利分析，香港房地產市場的主要業務，不管是住宅開發還是商業房地產，後市面臨壓力還是較大。

先講商業地產，零售業受制於「訪港旅客不足」及「港人北上消費」兩大利淡。趙文利提到，訪港旅客仍與疫情前差距很大：

「其實我們特算了一下，訪港旅客量已經回到了2018年的，比較可比的正常的狀況的七成左右，而且這七成人裏面，他們停留在香港的時間呢，實際上是比以往的正常周期要短的。可能一方面的原因就是說，香港目前不管是住宿的成本，還是整體的消費成本相對是比較貴，對於拿人民幣來香港消費的大陸遊客來講成本可能比以前要高一些。」

國策專家趙文利：高息股換成長股 捉年尾反彈

「而且現在，從深圳為代表的內地核心城市，它的成本優勢更加大，所以反而造成了一部分港人在周末啊在這個節假日啊，到深圳去消費。所以這種現象呢，我覺得可能短期內也不太容易出現非常明顯的改變。」

他認為香港能夠做的不是鬥平，而是以服務質素重新振興旅遊業：

「可能你在價格、成本優勢方面很難跟內地去比，但是你從這個旅遊的體驗，一些服務啊，或者一些比較差別化的方面，還是有很多空間可以去做的，所以說如果這個旅遊整體的體驗，可能得到比較好的改善，那麼相對旅遊消費這塊的促進可能會比較好一些。」

趙文利又留意到空置率的問題：

「從商業地產的出租情況來講，不管是寫字樓，還是大的商場，我覺得供貨於求的狀況，可能還是比較多。我們因為身在中環也可以感受到，寫字樓空置的情況啊，招租比較困難的情況，還都體現的比較多。」

樓市短期仍較弱

樓市需求方面，趙文利看......

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : MT專訪

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