打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？

以色列在加沙的軍事行動，可能迎來突破契機。戰火爆發以來，國際社會持續施壓，希望戰火停歇，避免加沙的人道災難加劇，然而，多國在聯合國提出林林總總停火決議，全數被否決。反而巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）提出，以70名人質，交換5日停火、釋放哈馬斯囚犯、允許人道物資進入等連串條件，相關談判進展比想像中正面。

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