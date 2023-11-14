  • 21°C
香港時間 : 20231114日 (週二) 22:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？

國際 21:48 2023/11/14

分享：

分享：

以色列在加沙的軍事行動，可能迎來突破契機。戰火爆發以來，國際社會持續施壓，希望戰火停歇，避免加沙的人道災難加劇，然而，多國在聯合國提出林林總總停火決議，全數被否決。反而巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）提出，以70名人質，交換5日停火、釋放哈馬斯囚犯、允許人道物資進入等連串條件，相關談判進展比想像中正面。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

相關文章

卡梅倫當外相 英外交回歸務實？
2023/11/13
卡梅倫當外相 英外交回歸務實？
美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮
今日
美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮
英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現
2023/11/11
英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現
美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？
2023/11/11
美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？
商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草
2023/11/11
商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草

你可能感興趣

卡梅倫當外相 英外交回歸務實？
22:53 2023/11/13
卡梅倫當外相 英外交回歸務實？
美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮
今日 10:10
美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮
英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現
15:15 2023/11/11
英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現

最新專欄文章

美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮
今日
美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮
國金札記 - 卡梅倫任英外相 親華關係惹關注
今日
卡梅倫任英外相 親華關係惹關注
卡梅倫當外相 英外交回歸務實？
2023/11/13
卡梅倫當外相 英外交回歸務實？
國金札記 - 美富裕階層焦慮 百萬富翁也呻窮
2023/11/13
美富裕階層焦慮 百萬富翁也呻窮
商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草
2023/11/11
商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草
地緣政治 外交 恐怖主義 以色列 巴勒斯坦 加沙 社會矛盾 軍事 經濟 戰爭

下一篇文章

美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮