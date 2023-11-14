打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 國際 21:48 2023/11/14 分享： 分享： 以色列在加沙的軍事行動，可能迎來突破契機。戰火爆發以來，國際社會持續施壓，希望戰火停歇，避免加沙的人道災難加劇，然而，多國在聯合國提出林林總總停火決議，全數被否決。反而巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）提出，以70名人質，交換5日停火、釋放哈馬斯囚犯、允許人道物資進入等連串條件，相關談判進展比想像中正面。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 2023/11/13 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 今日 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 你可能感興趣 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 22:53 2023/11/13 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 今日 10:10 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 15:15 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 最新專欄文章 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 今日 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 國金札記 - 卡梅倫任英外相 親華關係惹關注 今日 卡梅倫任英外相 親華關係惹關注 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 2023/11/13 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 國金札記 - 美富裕階層焦慮 百萬富翁也呻窮 2023/11/13 美富裕階層焦慮 百萬富翁也呻窮 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 地緣政治 外交 恐怖主義 以色列 巴勒斯坦 加沙 社會矛盾 軍事 經濟 戰爭