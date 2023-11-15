  • 21°C
香港時間 : 20231115日 (週三) 02:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

併購谷增長 潤藥最便宜

財金專欄 2023/11/15

分享：

分享：

華潤醫藥（03320）在內地透過附屬產銷「三九」、「雙鶴」、「紫竹」、「東阿阿膠」、「天和」等品牌藥品，從事製藥、藥品分銷、藥品零售等業務。公司近年積極併購，有助保持收益增長，又作為板塊估值最低之一，

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版）
2023/11/14
恒指要見190 只等一個型態出現（第四版）
中字股實力談 - 增長點浮現 潤燃估值增
2023/11/14
增長點浮現 潤燃估值增
中字股實力談 - 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版）
2023/11/13
恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版）
中字股實力談 - 首都機場轉盈 最壞時間已過
2023/11/10
首都機場轉盈 最壞時間已過
中字股實力談 - 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版）
2023/11/09
港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版）
每股盈利 市盈率 下降通道 中藥 華潤醫藥（03320） 東阿阿膠（深：000423） 華潤三九（深：000999） 博雅生物（深：300294） 華潤雙鶴（滬：600062） 江中藥業（滬：600750）

上一篇文章

以「峇」鑑「三」

下一篇文章

「習拜會」能否「止跌回升」？