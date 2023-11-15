併購谷增長 潤藥最便宜 財金專欄 2023/11/15 分享： 分享： 華潤醫藥（03320）在內地透過附屬產銷「三九」、「雙鶴」、「紫竹」、「東阿阿膠」、「天和」等品牌藥品，從事製藥、藥品分銷、藥品零售等業務。公司近年積極併購，有助保持收益增長，又作為板塊估值最低之一， ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版） 2023/11/14 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版） 中字股實力談 - 增長點浮現 潤燃估值增 2023/11/14 增長點浮現 潤燃估值增 中字股實力談 - 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版） 2023/11/13 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版） 中字股實力談 - 首都機場轉盈 最壞時間已過 2023/11/10 首都機場轉盈 最壞時間已過 中字股實力談 - 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版） 2023/11/09 港股三連陰 人民幣玩謝好友（第五版） 每股盈利 市盈率 下降通道 中藥 華潤醫藥（03320） 東阿阿膠（深：000423） 華潤三九（深：000999） 博雅生物（深：300294） 華潤雙鶴（滬：600062） 江中藥業（滬：600750）