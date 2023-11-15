併購谷增長 潤藥最便宜

華潤醫藥（03320）在內地透過附屬產銷「三九」、「雙鶴」、「紫竹」、「東阿阿膠」、「天和」等品牌藥品，從事製藥、藥品分銷、藥品零售等業務。公司近年積極併購，有助保持收益增長，又作為板塊估值最低之一，

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