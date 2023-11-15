中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 財金專欄 2023/11/15 分享： 分享： 有財經界人士坦言，中央擬推萬億救樓市，若能重建投資市場信心，香港股市及樓市亦能受惠。 三周前出台的施政報告為樓市「減辣」，但對市場似乎無很大的沖喜作用，二手樓價依然向下，地皮拍賣又流標；內地樓市形勢遠比 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 2023/11/14 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 有政戲 - 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 2023/11/13 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 有政戲 - 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 2023/11/10 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 有政戲 - 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 2023/11/09 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 有政戲 - 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 2023/11/08 「習拜會」前夕 港多場國際活動助交流 政治 樓價 中國 香港 經濟 港股 地產 施政報告 李家超 陳茂波