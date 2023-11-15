中央出重手救樓市 香港又怎樣？

有財經界人士坦言，中央擬推萬億救樓市，若能重建投資市場信心，香港股市及樓市亦能受惠。

三周前出台的施政報告為樓市「減辣」，但對市場似乎無很大的沖喜作用，二手樓價依然向下，地皮拍賣又流標；內地樓市形勢遠比

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