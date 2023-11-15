樓市低迷 舊樓收購創10年低位 地產 14:07 2023/11/15 分享： 分享： 樓市吹淡風，近月接連多幅地皮流標，反映發展商買地意慾不振，收購舊樓的意慾更加低沉。今年首3季只錄4宗強拍申請。距離2024年尚有近2個月，惟樓市仍乏顯著的上升動力，加上在新政策的影響下，估計全年強拍申請的宗數依舊維持低水平，或創2010年後放寬強拍門檻至8成之後新低水平。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 欄名 : 樓市分析 最新專欄文章 預售樓花申請量急跌的啟示 2023/11/13 預售樓花申請量急跌的啟示 「人才稅」先免後徵 樓市新力軍 2023/11/11 「人才稅」先免後徵 樓市新力軍 「減辣」未見成效 發展商投地傾向保守 2023/11/10 「減辣」未見成效 發展商投地傾向保守 發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力 2023/11/06 發展商減價賣樓去庫存 抵銷「減辣」效力樓價回升乏力 負資產可惡化到甚麼程度？ 2023/11/06 負資產可惡化到甚麼程度？ 馬頭角 樓價 土地審裁處 旺角 荃灣 灣仔 上環 西營盤 強拍 油麻地