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樓市低迷 舊樓收購創10年低位

地產 14:07 2023/11/15

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樓市吹淡風，近月接連多幅地皮流標，反映發展商買地意慾不振，收購舊樓的意慾更加低沉。今年首3季只錄4宗強拍申請。距離2024年尚有近2個月，惟樓市仍乏顯著的上升動力，加上在新政策的影響下，估計全年強拍申請的宗數依舊維持低水平，或創2010年後放寬強拍門檻至8成之後新低水平。

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欄名 : 樓市分析

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