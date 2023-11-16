【港股牛與熊】摩根士丹利2024先瞻

摩根士丹利預計2024年年底的基準指數目標分別為：恒生指數18500（較11月15日收市+2.3%），恒生中國企業指數6350，MSCI中國指數60和中證500指數3,850。

由於即將到來的催化劑，至少在短期内，大摩仍然偏好A股市場而非離岸市場。大摩的2024年年底熊市和牛市目標，表示了指數表現可能出現一個很大的範圍（MSCI中國指數從現價水平下跌36%到上漲23%），風險在絕對規模和相對於新興市場而言都傾向下行。

基本面和外滙壓力顯示需要保持耐心

大摩重新改善了中國股市的評估框架，並強調最近變化的關鍵影響因素以及可能的整體市場影響。表格中的箭頭顯示了與過去相比的增量動態變化（改善/惡化）。一般而言，大摩希望至少有三個或更多的因素在整體上有改善，從而對市場有更積極的影響。

總體而言，由於基本面惡化、貨幣進一步疲弱以及流動性方面的不確定性，大摩認為實現可持續股市恢復面臨的障礙變得更高。對於結構性挑戰（債務、通縮和人口結構）的考慮阻礙了當前進一步的長期配置

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