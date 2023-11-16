景順：3細項有下行壓力 料未來數月美通脹續降

重點：

1. 美國10月CPI數據令市場倍感欣慰，美國10年期國債孳息率已適度下行。 2. 受二手車價格、租金及整體商品價格下行壓力影響，預期未來數月美國通脹將繼續下降。 3. 美10月核心CPI按月僅增加0.2%，在很大程度上推動聯儲局停止加息。

美國在11月14日晚公布的10月份CPI數據（點擊圖片放大），無疑令市場倍感欣慰。截至目前，美國10年期國債孳息率已適度下行，美元亦有所轉弱。

美國10月核心CPI按年增幅略降至4%，「超級核心」CPI亦適度放緩。當中很高興看到食品價格出現抗通脹，租金以及屋主等值租金雖然高企，但亦從前一個月的0.6%降至0.4%。

此外，受二手車價格、租金及整體商品價格下行壓力影響，預期未來數月通脹將繼續下降。

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聯儲局立場或趨鷹 以抑市場過度正面反應

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