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景順：3細項有下行壓力 料未來數月美通脹續降

財金猛人追蹤 00:03 2023/11/16

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重點：

1. 美國10月CPI數據令市場倍感欣慰，美國10年期國債孳息率已適度下行。

2. 受二手車價格、租金及整體商品價格下行壓力影響，預期未來數月美國通脹將繼續下降。

3. 美10月核心CPI按月僅增加0.2%，在很大程度上推動聯儲局停止加息。

美國在11月14日晚公布的10月份CPI數據（點擊圖片放大），無疑令市場倍感欣慰。截至目前，美國10年期國債孳息率已適度下行，美元亦有所轉弱。

美國10月核心CPI按年增幅略降至4%，「超級核心」CPI亦適度放緩。當中很高興看到食品價格出現抗通脹，租金以及屋主等值租金雖然高企，但亦從前一個月的0.6%降至0.4%。

此外，受二手車價格、租金及整體商品價格下行壓力影響，預期未來數月通脹將繼續下降。

點擊圖片放大
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（請點擊圖片放大）

聯儲局立場或趨鷹 以抑市場過度正面反應 

投資啓示......

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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

欄名 : 景順觀點

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