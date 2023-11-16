中央三大工程 利建築建材股

內地昨日公布的10月經濟數據繼續好壞參半，盡管人民銀行過去一周放水超過9,000億元人民幣，年底前仍有降準空間。由於中央或推動房地產投資來催谷經濟增長，相信內房股短綫有炒作空間，尤其建築股和建材股或可

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