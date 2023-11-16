中央三大工程 利建築建材股 財金專欄 2023/11/16 分享： 分享： 內地昨日公布的10月經濟數據繼續好壞參半，盡管人民銀行過去一周放水超過9,000億元人民幣，年底前仍有降準空間。由於中央或推動房地產投資來催谷經濟增長，相信內房股短綫有炒作空間，尤其建築股和建材股或可 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指望萬九（第四版） 2023/11/15 港股頭肩底 恒指望萬九（第四版） 中字股實力談 - 併購谷增長 潤藥最便宜 2023/11/15 併購谷增長 潤藥最便宜 中字股實力談 - 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版） 2023/11/14 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版） 中字股實力談 - 增長點浮現 潤燃估值增 2023/11/14 增長點浮現 潤燃估值增 中字股實力談 - 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版） 2023/11/13 恒指重上174 三因素撑好友反攻（第四版） 中國人民銀行 人民幣 恒生指數 恒生中國企業指數 降準 逆回購 MLF 社會消費品零售總額 越秀地產（00123） 中國海外發展（00688）