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中央三大工程 利建築建材股

財金專欄 2023/11/16

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內地昨日公布的10月經濟數據繼續好壞參半，盡管人民銀行過去一周放水超過9,000億元人民幣，年底前仍有降準空間。由於中央或推動房地產投資來催谷經濟增長，相信內房股短綫有炒作空間，尤其建築股和建材股或可

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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