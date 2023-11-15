柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 國際 22:20 2023/11/15 分享： 分享： 英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）一年之間第四次重組內閣，前首相卡梅倫（David Cameroon）回歸政壇出任外相成為外間焦點，但對英國政壇及社會的更大衝擊，卻是內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被辭退，甚至可能觸發大選提早來臨。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 今日 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 2023/11/11 美信用卡拖欠升 經濟有隱憂？ 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 2023/11/11 商用物業寒冬 壓垮WeWork最後稻草 你可能感興趣 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 今日 21:52 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 10:10 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 15:15 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 最新專欄文章 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 今日 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 國金札記 - 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退 今日 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 國金札記 - 卡梅倫任英外相 親華關係惹關注 2023/11/14 卡梅倫任英外相 親華關係惹關注 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 2023/11/13 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 政治 選舉 內政 移民 請願示威 辛偉誠 英國保守黨 下台 英國