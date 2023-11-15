柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）一年之間第四次重組內閣，前首相卡梅倫（David Cameroon）回歸政壇出任外相成為外間焦點，但對英國政壇及社會的更大衝擊，卻是內政大臣柏斐文（Suella Braverman）被辭退，甚至可能觸發大選提早來臨。

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