國家開大門 港配合吸外資 財金專欄 2023/11/16 分享： 分享： 港澳辦主任夏寶龍會見太古集團行政總裁施銘倫，希望太古繼續堅定支持「一國兩制」方針，積極參與中國高水平對外開放。 當年曾與國家主席習近平一起飲啤酒的英國前首相卡梅倫，竟復出做外相，令人關注中英關係會否轉吹 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 2023/11/15 中央出重手救樓市 香港又怎樣？ 有政戲 - 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 2023/11/14 港足亞運創佳績 可成精英項目？ 有政戲 - 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 2023/11/13 市民晚上「一係深閨一係北上」 港怎辦？ 有政戲 - 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 2023/11/10 北上新潮掃超市 港高質活動吸客 有政戲 - 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 2023/11/09 區選谷投票率 學界可幫手「留住」家長？ 中國 香港 美國 英國 拜登 習近平 一國兩制 外資 中國市場 夏寶龍