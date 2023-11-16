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國家開大門 港配合吸外資

財金專欄 2023/11/16

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港澳辦主任夏寶龍會見太古集團行政總裁施銘倫，希望太古繼續堅定支持「一國兩制」方針，積極參與中國高水平對外開放。

當年曾與國家主席習近平一起飲啤酒的英國前首相卡梅倫，竟復出做外相，令人關注中英關係會否轉吹

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撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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