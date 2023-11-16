日本搶資管生意 響應資管立國

日本首相岸田文雄9月於美國，才剛提出於日本設立「資產管理特區」，吸引海外金融人材到日本發展，今個星期已公布打算修訂法例，將容許資產管理公司，把前端投資部門和後端行政部門功能切割。

此新規例旨在降低資產管理行業門檻，呼應岸田的「資產管理立國」倡議。而日本國內的受惠者之一，三井住友信託（日：8309）將是其中之一。

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三井住友信託銀行 日本最大信託銀行之一

日本銀行業態與香港相當不同。香港銀行業者多集存貸、外滙、證券、投資、保險和信用卡等業務於一身。日本銀行業則將存貸和外滙兌換功能歸類為傳統銀行，證券和投資等信託業務則須由信託銀行負責，而三井住友信託銀行就是日本最大的信託銀行之一。

不過原來公司與日本三大巨型銀行之一的三井住友銀行，及其控股母公司三井住友金融控股（日：8316），均沒有持股關係，而是獨立公司。

三井住友信託的主要業務，就包括傳統銀行業務、資產管理和房地產業務。其資產管理業務更是日本第一，旗下三井住友信託資產管理和日興資產管理等，在管資產合計達127兆日圓。而近年日本的個人小額投資免稅制度NISA，鼓勵日本國民將家庭財富由銀行存款轉移至投資信託基金和證券等產品，帶動在管資產持續增長。

在日本政府提出的新模式下，資產管理公司後端的基金計價、撰寫報告和合法合規等行政工作，將可以外判予專業公司代辦。三井住友信託屆時極有可能重整旗下業務，將資產管理公司分成前端及後端業務，並讓後端部門代辦外來資產公司的行政工作，成為收入增長又一助力。而公司持有33%股權的日本託管銀行（Custodian Bank of Japan），作為證券託管龍頭，於NISA及資產管理新規的帶動下將同樣受益。

領先資產管理業務 增長潛力勝同業

至於公司的傳統銀行業務和房地產業務，則受日本銀行的貨幣政策影響。有見日本今年持續通漲，近來日本銀行亦開始改變過往超寬鬆貨幣政策的想法。近月日股銀行板塊強勢，正是憧憬日本央行貨幣政策轉向令銀行利差改善。

筆者沒有水晶球可以預知日本央行決策，不過其領先的資產管理業務，令三井住友信託的增長潛力更勝同業一籌，是筆者於銀行業的首選。

（筆者公司管理之基金沒有持有三井住友信託權益。）

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