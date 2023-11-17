  • 17°C
香港時間 : 20231117日 (週五) 01:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國經濟增長三缺一 景順料更多刺激措施出台

財金猛人追蹤 01:03 2023/11/17

分享：

分享：

重點：

1. 中國10月經濟數據顯示，三個經濟增長支柱之中，兩個大致維持穩定。

2. 中國房地產投資表現依然疲，加上10月製造業採購經理人指數（PMI）意外下滑，以及消費者物價指數（CPI）下行，說明增長依然疲弱。

3. 盡管中國對實現2023年國內生產總值（GDP）增長5%的目標十拿九穩，但預期政策制定者可能很快會推出更多貨幣及財政刺激措施。

中國10月份經濟數據顯示，三個經濟增長支柱之中，兩個大致維持穩定（點擊圖片放大），惟可能是最受關注的一個支柱—房地產投資，表現依然疲弱，並於月內輕微下滑。

不過，中國人民銀行在上述數據公布當日（11月15日），亦意外宣布為市場淨投放6,000億元人民幣的MLF（中期借貸便利），是自2016年以來規模最大的注資。

事實上，上述10月經濟數據，加上10月製造業採購經理人指數（PMI）意外下滑，以及消費者物價指數（CPI）下行，說明增長依然疲弱。

  •  
    • 點擊圖片放大
    +2

    展望......

    欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

    （請點擊圖片放大）

    點擊圖片放大

    編輯：蕭悅潾

    至於景順對美國通脹及息率展望，最新看法詳見：【下一頁

    ★★新書登場★★

    hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

    ★★新書預告★★

    大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

     

    ...

    撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師

    欄名 : 景順觀點

    相關文章

    美通脹威脅漸減 景順從3細項拆局
    2023/11/16
    美通脹威脅漸減 景順從3細項拆局
    【收息攻略】摩通：注資城中村改造未解核心問題 偏好國營房企（持續更新）
    今日
    【收息攻略】摩通：注資城中村改造未解核心問題 偏好國營房企（持續更新）

    你可能感興趣

    美通脹威脅漸減 景順從3細項拆局
    17:04 2023/11/16
    美通脹威脅漸減 景順從3細項拆局
    【收息攻略】摩通：注資城中村改造未解核心問題 偏好國營房企（持續更新）
    今日 01:01
    【收息攻略】摩通：注資城中村改造未解核心問題 偏好國營房企（持續更新）

    最新專欄文章

    美通脹威脅漸減 景順從3細項拆局
    2023/11/16
    美通脹威脅漸減 景順從3細項拆局
    景順：美儲局鴿派暫停加息下3個投資方向（新增圖表）
    2023/11/06
    景順：美儲局鴿派暫停加息下3個投資方向（新增圖表）
    景順：解構美債息續升2大主因（新增圖表）
    2023/10/29
    景順：解構美債息續升2大主因（新增圖表）
    景順：中國經濟加速回正軌（新增圖說明）
    2023/10/23
    景順：中國經濟加速回正軌（新增圖說明）
    以巴衝突 景順兩層面解構金融市場衝擊
    2023/10/17
    以巴衝突 景順兩層面解構金融市場衝擊
    貨幣政策 財政政策 MLF 中期借貸便利 GDP 中國人民銀行 通脹 PMI CPI 銀行