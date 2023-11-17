中國經濟增長三缺一 景順料更多刺激措施出台
財金猛人追蹤 01:03 2023/11/17
重點：
1. 中國10月經濟數據顯示，三個經濟增長支柱之中，兩個大致維持穩定。
2. 中國房地產投資表現依然疲，加上10月製造業採購經理人指數（PMI）意外下滑，以及消費者物價指數（CPI）下行，說明增長依然疲弱。
3. 盡管中國對實現2023年國內生產總值（GDP）增長5%的目標十拿九穩，但預期政策制定者可能很快會推出更多貨幣及財政刺激措施。
中國10月份經濟數據顯示，三個經濟增長支柱之中，兩個大致維持穩定（點擊圖片放大），惟可能是最受關注的一個支柱—房地產投資，表現依然疲弱，並於月內輕微下滑。
不過，中國人民銀行在上述數據公布當日（11月15日），亦意外宣布為市場淨投放6,000億元人民幣的MLF（中期借貸便利），是自2016年以來規模最大的注資。
事實上，上述10月經濟數據，加上10月製造業採購經理人指數（PMI）意外下滑，以及消費者物價指數（CPI）下行，說明增長依然疲弱。
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編輯：蕭悅潾
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撰文 : 趙耀庭 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師
欄名 : 景順觀點
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