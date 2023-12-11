【2024前瞻】一文盡覽專家券商2024年部署（持續更新）

2024年即將到來，本文結集各大行券商觀點，及時更新專家看法，一文盡覽2024年部署。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝：

相信，目前港股市場已經反映所有壞消息甚至過度反映。而且憧憬明年中國或會加大政策支持力度，以及美國有望於明年下半年減息，因此2024年港股有望回升，但反彈的幅度則仍有待觀察。

薛永輝亦提到，2024年投資者要重點關注四大議題。

一是「黑天鵝事件」，由於2023年有俄烏戰爭及以巴衝突等，明年或將有類似事件影響投資市場；

二是2024年是政治選舉的年份，將有美國、俄羅斯、台灣等多個地區進行選舉，選舉結果將會影響經濟及地緣政治局勢；

三是美國通脹，通脹影響美國加息周期及美國經濟走勢，應該要持續關注；

四是內地的經濟政策，薛永輝指可留意年底及明年多個會議釋出訊號。

恒生薛永輝：留意港股三大入市訊號

滙豐環球研究：

看好2024年全球通脹稍微回落、環球央行開展減息等寬鬆貨幣政策，改善明年投資環境。並視中國經濟復甦為重大潛在利好，若成真可令股票的盈利預測顯著上調。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

考慮到中港股市目前的低估值、信心疲弱以及外國資金的低參與度，滙豐設想了悲觀與樂觀的兩極情況︰

悲觀情景：

中國的增長令人失望且全球債券收益率上升，滙豐料中港股市下跌約15%（以2023年11月21日計），對應企業盈利0增長，未來12個月預測市盈率由目前的9.5倍，回調至2022年10月最低水平約8.3倍。

樂觀情景：

中國盈利增長超出預期，並且全球債券收益率下降，將使中港股市大幅上升。該行假設2024年企業盈利增長16%，未來12個月預測市盈率由目前的9.5倍，上升至5年平均值約12倍，股市自現水平（以2023年11月21日計）預計有45%的上升空間。

滙豐將這兩種情景賦予50%的概率，中港股市平均下來的預期上行空間為16%。如果樂觀情景成真，中國互聯網行業將特別突出，因為板塊與全球債券收益率之間存在着特別密切的關聯，將受益於中國國內經濟增長狀況的改善和美國債券收益率的下降。

【2024前瞻】滙豐環研：息口料跌 利明年港股

▼ 點擊圖片放大

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤：

內地GDP

2024年內地經濟按年增速約4.5%左右。

GDP低於2023年5%以上增速，因2024年沒有低基數效應。

財政政策 料發力更多，2023年政府增發1萬億元人民幣國債，顯示財策思路有轉變，加大了顯性財政支持，預計2024年政府財政預算赤字定在3.5%至3.8%，新增地方政府專項債至少達到4萬億元人民幣。

中央會進一步推動化解地方隱性債務，為地方釋放更多財力和穩增長的政策空間。

房地產持續下行，限制地方政府賣地收入和財政整體狀況，中央政府支持雖加碼，但2024年基建投資增速可能還略有放緩，在6%左右。

貨幣政策

貨幣政策和信貸政策上，預計持續寬鬆，人行不會大幅下調政策利率，可能繼續降息10至20個基點。

房地產 基準預測是房地產在政策支持下，房地產建設活動降幅收窄，預計房地產政策進一步放鬆，房貸利率會再下調10至20個基點，政府可能為開發商融資和保交樓提供更多資金支持。

城中村改造和保障房建設，2024年可能取得實質進展，對於支撐房地產投資會有幫助。

未來幾個月房地產新開工和銷售面積逐漸企穩，按月止跌，明年年中起，按月有温和反彈。

預計2024年新開工面積下降10%，2023年下降約25%，2022年下降約40%，銷售面積及房地產投資明年會再下降5%左右，跌幅都會比今年小。

消費復甦

2024年的按年增速，因基數原因會比2023年低一點，但也會在5%以上。

消費復甦新增長，主要得益於經濟活動和勞動市場進一步復常，居民收入恢復性增長可能在5%左右。

在疫情期間積累的超額儲蓄率只會小幅釋放，2024年儲蓄率仍較高，超額儲蓄的釋放對2024年消費增長貢獻在1個百分點左右。

出口

出口略有改善。

恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝：

對於中國内地及香港的股票，恒生投資同樣抱「持平」看法，薛永輝認爲明年恒指有機會反彈，只是幅度可能不會大。薛永輝指，要看好2024年中港股市，除非出現三個重要因素：

（1）美國減息； （2）中國多方面的政策刺激； （3）中美關係變好。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立：

他認爲，中美經濟增長前景放緩，或導致2024年香港地區實際GDP增速降至2.5%，預計24年下半年市場情緒可能更樂觀，主要因美國可能減息及美元貶值。

陳志立表示：「我們預計MSCI香港指數及恒生指數的2023至2025年港股盈利CAGR分別為10%及6%。我們的MSCI香港指數目標點位為9500點，恒生指數目標點位為20600點，隱含13%至18%上升空間，主要由盈利拉動。」

▼ 點擊圖片放大 +2

摩根士丹利：

該行預計2024年底的基準指數目標分別為：恒生指數18500點（較11月15日收市+2.3%），恒生中國企業指數6350點，MSCI中國指數60點和中證500指數3850點。

由於即將到來的催化劑，至少在短期内，大摩仍然偏好A股市場而非離岸市場。大摩的 2024年底熊市和牛市目標 ，表示了指數表現可能出現一個很大的範圍（MSCI中國指數從現價水平下跌36%到上漲23%），風險在絕對規模和相對於新興市場而言都傾向下行。

▼ 點擊圖片放大 +2

中金公司：

該行對2024年美國經濟有 三個情境假設 ：

1）基準情形（60%）：勞動市場冷卻但不會惡化，房地產投資穩定，製造業補庫存，經濟總需求與通脹小幅放緩。 2024年GDP成長1.6%，走勢前高後低，第四季CPI通脹約3.0%。

2）滯脹（25%）：地緣政治衝突升溫，全球能源價格維持高位，經濟總需求受到明顯抑制，通脹居高不下，2024年GDP成長0.5%，第四季CPI通脹仍有4.0%。

3）衰退（15%）：美聯儲緊縮過度引發金融風險暴露，資產價格大幅下跌，經濟需求萎縮，通脹壓力驟降，2024年GDP成長0%，第四季CPI通脹下降至2.0%。

▼ 點擊圖片放大 +2

資料來源：上述相關券商

編輯：鄭耀宗

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此