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【2024前瞻】瑞銀陳志立：盈利拉動 恒指目標20600點

研究報告 19:16 2023/11/16

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2024年即將到來，本文結集各大行券商觀點，及時更新專家看法，一文盡覽明年部署。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立：

他認爲，中美經濟增長前景放緩，或導致2024年香港地區實際GDP增速降至2.5%，預計24年下半年市場情緒可能更樂觀，主要因美國可能減息及美元貶值。

陳志立表示：「我們預計MSCI香港指數及恒生指數的2023至2025年港股盈利CAGR分別為10%及6%。我們的MSCI香港指數目標點位為9500點，恒生指數目標點位為20600點，隱含13%至18%上升空間，主要由盈利拉動。」

 

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摩根士丹利：

該行預計2024年底的基準指數目標分別為：恒生指數18500點（較11月15日收市+2.3%），恒生中國企業指數6350點，MSCI中國指數60點和中證500指數3850點。

由於即將到來的催化劑，至少在短期内，大摩仍然偏好A股市場而非離岸市場。大摩的 2024年底熊市和牛市目標 ，表示了指數表現可能出現一個很大的範圍（MSCI中國指數從現價水平下跌36%到上漲23%），風險在絕對規模和相對於新興市場而言都傾向下行。

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中金公司：

該行對2024年美國經濟有 三個情境假設

1）基準情形（60%）：勞動市場冷卻但不會惡化，房地產投資穩定，製造業補庫存，經濟總需求與通脹小幅放緩。 2024年GDP成長1.6%，走勢前高後低，第四季CPI通脹約3.0%。

2）滯脹（25%）：地緣政治衝突升溫，全球能源價格維持高位，經濟總需求受到明顯抑制，通脹居高不下，2024年GDP成長0.5%，第四季CPI通脹仍有4.0%。

3）衰退（15%）：美聯儲緊縮過度引發金融風險暴露，資產價格大幅下跌，經濟需求萎縮，通脹壓力驟降，2024年GDP成長0%，第四季CPI通脹下降至2.0%。

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資料來源：上述相關券商

編輯：鄭耀宗

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撰文 : 鄭耀宗 money times

欄名 : 研究報告

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