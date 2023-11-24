  • 24°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 13:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 加息 存款 業績 中美關係 AI 雲計算 消費 理財
趨勢

財金猛人追蹤
財金專欄
研究報告
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2024前瞻】4.5%經濟增速 瑞銀汪濤摸底政策走向

研究報告 12:51 2023/11/24

分享：

分享：

2024年即將到來，本文結集各大行券商觀點，及時更新專家看法，一文盡覽明年部署。

點擊圖片放大

瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤：

內地GDP

  • 2024年內地經濟按年增速約4.5%左右。
  • GDP低於2023年5%以上增速，因2024年沒有低基數效應。

財政政策

  • 料發力更多，2023年政府增發1萬億元人民幣國債，顯示財策思路有轉變，加大了顯性財政支持，預計2024年政府財政預算赤字定在3.5%至3.8%，新增地方政府專項債至少達到4萬億元人民幣。
  • 中央會進一步推動化解地方隱性債務，為地方釋放更多財力和穩增長的政策空間。
  • 房地產持續下行，限制地方政府賣地收入和財政整體狀況，中央政府支持雖加碼，但2024年基建投資增速可能還略有放緩，在6%左右。

貨幣政策

  • 貨幣政策和信貸政策上，預計持續寬鬆，人行不會大幅下調政策利率，可能繼續降息10至20個基點。

房地產

  • 基準預測是房地產在政策支持下，房地產建設活動降幅收窄，預計房地產政策進一步放鬆，房貸利率會再下調10至20個基點，政府可能為開發商融資和保交樓提供更多資金支持。
  • 城中村改造和保障房建設，2024年可能取得實質進展，對於支撐房地產投資會有幫助。
  • 未來幾個月房地產新開工和銷售面積逐漸企穩，按月止跌，明年年中起，按月有温和反彈。
  • 預計2024年新開工面積下降10%，2023年下降約25%，2022年下降約40%，銷售面積及房地產投資明年會再下降5%左右，跌幅都會比今年小。

消費復甦

  • 2024年的按年增速，因基數原因會比2023年低一點，但也會在5%以上。
  • 消費復甦新增長，主要得益於經濟活動和勞動市場進一步復常，居民收入恢復性增長可能在5%左右。
  • 在疫情期間積累的超額儲蓄率只會小幅釋放，2024年儲蓄率仍較高，超額儲蓄的釋放對2024年消費增長貢獻在1個百分點左右。

出口

  • 出口略有改善。

瑞銀投資銀行香港策略師陳志立：

他認爲，中美經濟增長前景放緩，或導致2024年香港地區實際GDP增速降至2.5%，預計24年下半年市場情緒可能更樂觀，主要因美國可能減息及美元貶值。

陳志立表示：「我們預計MSCI香港指數及恒生指數的2023至2025年港股盈利CAGR分別為10%及6%。我們的MSCI香港指數目標點位為9500點，恒生指數目標點位為20600點，隱含13%至18%上升空間，主要由盈利拉動。」

 

點擊圖片放大
+2

摩根士丹利：

該行預計2024年底的基準指數目標分別為：恒生指數18500點（較11月15日收市+2.3%），恒生中國企業指數6350點，MSCI中國指數60點和中證500指數3850點。

由於即將到來的催化劑，至少在短期内，大摩仍然偏好A股市場而非離岸市場。大摩的 2024年底熊市和牛市目標 ，表示了指數表現可能出現一個很大的範圍（MSCI中國指數從現價水平下跌36%到上漲23%），風險在絕對規模和相對於新興市場而言都傾向下行。

點擊圖片放大
+2

中金公司：

該行對2024年美國經濟有 三個情境假設

1）基準情形（60%）：勞動市場冷卻但不會惡化，房地產投資穩定，製造業補庫存，經濟總需求與通脹小幅放緩。 2024年GDP成長1.6%，走勢前高後低，第四季CPI通脹約3.0%。

2）滯脹（25%）：地緣政治衝突升溫，全球能源價格維持高位，經濟總需求受到明顯抑制，通脹居高不下，2024年GDP成長0.5%，第四季CPI通脹仍有4.0%。

3）衰退（15%）：美聯儲緊縮過度引發金融風險暴露，資產價格大幅下跌，經濟需求萎縮，通脹壓力驟降，2024年GDP成長0%，第四季CPI通脹下降至2.0%。

點擊圖片放大
+2

資料來源：上述相關券商

編輯：鄭耀宗

★★新書登場★★

hket 35周年10大電子書系列之外滙篇《5綫轉向 精明換錢攻略》

★★新書預告★★

大浪淘金 AI入門手冊、中國經濟復甦之路及美國息口下半場 投資布局。如有興趣了解更多，請按此

 

撰文 : 鄭耀宗 money times

欄名 : 研究報告

相關文章

【港股牛與熊】摩根士丹利2024前瞻
2023/11/20
【港股牛與熊】摩根士丹利2024前瞻
2024年美經濟 中金設3大情境機率
2023/11/17
2024年美經濟 中金設3大情境機率

你可能感興趣

【港股牛與熊】摩根士丹利2024前瞻
12:01 2023/11/20
【港股牛與熊】摩根士丹利2024前瞻
2024年美經濟 中金設3大情境機率
09:37 2023/11/17
2024年美經濟 中金設3大情境機率

最新專欄文章

【2024前瞻】共振大周期機遇
今日
【2024前瞻】共振大周期機遇
【港股牛與熊】摩根士丹利2024前瞻
2023/11/20
【港股牛與熊】摩根士丹利2024前瞻
【中金評息】美12月加息好處多過風險
2023/11/11
【中金評息】美12月加息好處多過風險
安本：聯儲局暫停加息3個有利條件
2023/11/04
安本：聯儲局暫停加息3個有利條件
矽谷銀行事件峰迴路轉 建銀：趁反彈調整倉位
2023/03/17
矽谷銀行事件峰迴路轉 建銀：趁反彈調整倉位
汪濤 經濟數據表現 貨幣政策 財政政策 瑞銀 港股 經濟 GDP MSCI香港指數 恒生指數

上一篇文章

滙豐環研：「白名單」增內銀長期資產質素風險 只看好2內銀 （持續更新）

下一篇文章

賭2024 滙豐6大主題找亮點