以色列「區區小國」憑甚麼立足中東？

以巴戰爭爆發至今已逾月，以色列對突襲該國的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）態度一直強硬，堅持進攻加沙誓言鏟除哈馬斯。聯合國安理會本周通過一項決議，呼籲以軍在加沙實施人道主義暫停，以方也明言拒絕這項決議。

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