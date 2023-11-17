以色列「區區小國」憑甚麼立足中東？ 國際 16:05 2023/11/17 分享： 分享： 以巴戰爭爆發至今已逾月，以色列對突襲該國的巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）態度一直強硬，堅持進攻加沙誓言鏟除哈馬斯。聯合國安理會本周通過一項決議，呼籲以軍在加沙實施人道主義暫停，以方也明言拒絕這項決議。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國 2023/11/16 【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國 【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 2023/11/16 【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器 2023/11/16 【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器 【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停 2023/11/16 【以巴戰爭】聯合國安理會通過 籲延長加沙人道主義暫停 英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」 2023/11/15 英女巴士上突發難 稱「只有猶太人食麥當勞」 你可能感興趣 【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國 17:03 2023/11/16 【以巴戰爭】伊朗稱不會參戰 批哈馬斯擅自行動攻以國 【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 13:30 2023/11/16 【以巴戰爭】卡塔爾斡旋以國休戰3日 換哈馬斯放50人質 【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器 12:13 2023/11/16 【以巴戰爭】以軍發影片 展示加沙最大醫院繳獲武器 最新專欄文章 美自由貿易神話不再 重回保護主義 2023/11/11 美自由貿易神話不再 重回保護主義 美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 2023/11/10 美國自由貿易神話不再 勢重返保護主義？ 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 2023/11/04 探尋以巴衝突根源 揭百年新仇舊恨 阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 2023/11/03 阿拉伯人1936年起義 醖釀以巴民族主義運動 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 2023/10/28 美眾院兩黨選領袖 揭神秘面紗 地緣政治 軍事 外交 戰爭 以色列 加沙 巴勒斯坦