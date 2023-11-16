追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚 國際 21:36 2023/11/16 分享： 分享： 以為疫情完結，雨過天青？未必。雖然強制戴口罩、出入境管制、谷針等最顯眼的措施的確已經解除，但禁止驅趕租客這個非常時期下的特殊政策，在美國部分地區，影響仍然陰魂不散。 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 今日 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 今日 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 2023/11/13 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 2023/11/11 英國樓價止跌反彈 升勢恐曇花一現 你可能感興趣 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 今日 20:00 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 今日 20:05 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 22:53 2023/11/13 卡梅倫當外相 英外交回歸務實？ 最新專欄文章 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 今日 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退？ 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 今日 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 國金札記 - 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 今日 柏斐文施回馬槍 辛偉誠下台倒數 國金札記 - 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退 2023/11/15 打仗勞民傷財 為何以色列不肯退 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 2023/11/14 美富裕階層焦慮不安 年薪過百萬也呻窮 經濟現象 經濟 政治 海外物業 美國共和黨 美國民主黨 奧克蘭 三藩市 加利福尼亞 美國