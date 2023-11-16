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追租禁令狂續期 加州業主欲哭無淚

國際 21:36 2023/11/16

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以為疫情完結，雨過天青？未必。雖然強制戴口罩、出入境管制、谷針等最顯眼的措施的確已經解除，但禁止驅趕租客這個非常時期下的特殊政策，在美國部分地區，影響仍然陰魂不散。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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