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減價潮蔓延至公居屋 市場信心未恢復

地產 14:00 2023/11/17

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樓市減價潮蔓延至公居屋，顯示市場信心未見回復，該類市場一向由剛性需求的用家主導，倘若減價潮加劇，恐進一步影響買家的入市意慾，導致公居屋的量及價步入另一個下跌旋渦。

  • 依靠房委會作擔保，向銀行借9成按揭
  • 公、居屋買家，對樓價下跌較為敏感
  • 未補地價資助房屋交投連跌7個月後回升

有別於私樓買家，公居屋買家一般手頭資金相對有限，受樓市升跌情況的影響較深遠。而近年不少該類物業買家，甚至是透過「白居二」資格入市，依靠房委會作為擔保人，向銀行承借高達9成按揭。

由於受資產所限，公居屋買家對樓價下跌較為敏感，在面對近月公居屋樓價不斷向下尋底，入市信心難免連番下挫，在欠缺購買力的支撑之下，公居屋交投備受波及，繼而令樓價向下壓力持續加劇。

事實上，參考房委會數據，本港未補地價資助房屋交投量，隨近月樓價下滑不斷出現萎縮，由今年2月高見485宗後，自此無以為繼，在連跌7個月後，方在上月略為回升至155宗。

再者，公居屋樓價下滑，引發帳面上的「財富」蒸發，削弱了該類物業業主「升級」換樓的購買力，形成惡性循環，不利公居屋樓價向上動力，若然有關物業造價未能止跌，恐加快公居屋量價步向另一個下跌旋渦。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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