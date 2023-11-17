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推三大工程 買中國建築

財金專欄 2023/11/17

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中國建築（03311）在中港澳三地從事樓宇建築和土木工程，中期業務顯示內地業務佔收入比例58%，港澳合佔37%，又部分收益來自公共私營合作制（PPP）模式和安置房；而盈利亦連續四年錄得雙位數增長，預期

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撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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