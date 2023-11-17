推三大工程 買中國建築 財金專欄 2023/11/17 分享： 分享： 中國建築（03311）在中港澳三地從事樓宇建築和土木工程，中期業務顯示內地業務佔收入比例58%，港澳合佔37%，又部分收益來自公共私營合作制（PPP）模式和安置房；而盈利亦連續四年錄得雙位數增長，預期 ... 訂閱hket.com 即送Physiogel嬰兒溫和護膚系列 (價值$727)詳情 登入 立即參加 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股散着彈 還是彈着散？（第四版） 2023/11/16 港股散着彈 還是彈着散？（第四版） 中字股實力談 - 中央三大工程 利建築建材股 2023/11/16 中央三大工程 利建築建材股 中字股實力談 - 港股頭肩底 恒指望萬九（第四版） 2023/11/15 港股頭肩底 恒指望萬九（第四版） 中字股實力談 - 併購谷增長 潤藥最便宜 2023/11/15 併購谷增長 潤藥最便宜 中字股實力談 - 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版） 2023/11/14 恒指要見190 只等一個型態出現（第四版） 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市帳率 市盈率 中共中央政治局 中國建築國際（03311） 人民幣 板塊